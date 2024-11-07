台灣半導體產業協會：台美合作不會因選舉改變 但要讓自己更強
2024/11/7 16:51（11/7 17:36 更新）
（中央社記者張建中新竹7日電）多次對台灣半導體產業發表不友善言論的川普將重返白宮，TSIA理事長侯永清表示，台美合作細節可能會有所調整，不過相關細節有待確定，但預期雙方的合作關係應不會改變，台灣半導體產業現在能做的是自己要更強，並與全世界半導體生態鏈緊密連結在一起。
台灣半導體產業協會（TSIA）今天舉行會員大會，對於美國總統大選結果，侯永清受訪表示，台灣過去幾十年來跟美國有很好的夥伴關係，當中經過好多次選舉，執政的政黨改變，雙方合作的關係並未改變，預期台灣和美國的合作關係也不會因為這次選舉而改變。
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他進一步指出，台灣與美國合作細節可能會有所調整，不過相關細節有待確定，至於川普宣稱將提高關稅問題，目前台灣半導體產業協會尚未接到正式通知，不知道細節如何。侯永清說，台灣半導體產業現在能做的就是自己要更強，並跟全世界半導體產業生態鏈緊密連結在一起。
他認為，台灣目前製造、封測用很多國外的設備和材料，從國外進口不僅耗時且成本會較高，若透過保稅區等鼓勵措施，讓國外廠商來台設立維修中心、耗材物流中心或研發中心，應有助於台灣半導體產業提升效率。（編輯：林淑媛）1131107
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