川普勝選 學者樂觀台美合作基礎但須注意不可預測性

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（中央社記者楊堯茹、溫貴香台北6日電）美國共和黨總統候選人川普勝選，即將重返白宮。學者認為，「挺台抗中」是美國國內高度共識，過去累積的台美合作基礎可以更加堅定；川普是印太戰略創始者，過去任內的台美關係無論在軍事、外交等各領域都有重大突破，相信這樣的政策方向與軌道不會改變。

美國總統大選仍在開票，川普（Donald Trump）已發表勝選談話，表示接下來將會是美國的「黃金年代」。川普重返白宮，未來台美關係備受矚目。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致指出，不論是川普或拜登政府都多次強調台灣對全球經濟的重要貢獻，而「力挺台灣、抗衡中國」在美國國內也有高度共識，台灣未來若持續展現自身對全球、對美國的貢獻，相信過去所累積的台美合作基礎可以持續發展，甚至更加堅定。

吳瑟致表示，對美國而言，台灣在全球經貿連結、科技產業發展以及地緣政治價值都極其重要，因此美國不可能放棄台灣。

亞太和平研究基金會執行長董立文說，川普過去執政時，台美關係無論在軍事、外交、政治與經濟等各領域上都有重大突破，例如將美國「一中政策」內涵改為「台灣關係法、美中三公報、對台六項保證」三段論，以及在國際社會糾正中國的「一中原則」的不當延伸。

董立文說，川普是印太戰略的創始者，過去美國對亞洲的安全戰略，軍事面由雙邊主義轉為多邊主義，經濟面由多邊主義轉為雙邊主義，都在川普任內完成，相信這樣的政策方向與軌道也不會改變。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁接受中央社訪問時指出，從川普上個任期可觀察到，川普政策方向大同小異，但做法與風格較「任意」（arbitrary），這對台灣或其他盟國、夥伴國來說，不可預測性較高，就會有很多驚喜或意外。

郭育仁說，這3年多，國際情勢變化太大，結構變因強度遠大於「總統是誰」的變因強度，相信川普的政策方向不會偏離拜登政府，只是施政風格不同；從美國大選後到明年1月總統就職，國際局勢預期將持續惡化，馬上要面對中國、歐洲、中東、北韓等區域緊張。

談到未來美中關係，郭育仁分析，川普上任後，對中國出重手速度會非常快，尤其是貿易方面，不會給中國國家主席習近平任何空間，明年上半年就會很頻密地施壓中國，要求履行2018年兩階段的貿易協議，不然就針對中國較易受傷品項做懲罰性措施。

對台政策方面，郭育仁認為，預期川普不會有政策大轉彎，不過，台灣必須審慎評估川普的強勢，緊盯每一個政策宣示或動作；賴政府留任許多對川普政權有經驗的官員，尤其國安、外交團隊的基礎穩固，相信能隨時關注川普政府動態。

郭育仁說，美國首次有正式官方文件提到印太戰略是在川普執政的2019年，由美國國務院和美國國防部提出印太願景報告跟印太戰略報告，之後由拜登政府沿用。

因此，他認為，川普持續印太戰略的可能性非常高，可能會在美日韓、美日菲澳、四方安全對話（Quad）或澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）等「小多邊」強調「美國優先」原則，也就是「這對美國有什麼好處」，對盟國跟夥伴國要求也會更高。

郭育仁指出，川普長期主張提高國防預算到至少GDP的3%、向美國購買武器、美軍駐紮費用要提高、要求安全上對等負責等，例如他會求日本負起印太區域巡防責任，美國的盟國跟夥伴國要有心理準備。

遠景基金會執行長賴怡忠分析，拜登對台海安全的重要貢獻是「台海安全國際化」，川普就職後與盟邦會有一陣磨合，台海安全國際化的進程恐會出現狀況，且川普對目前邪惡軸心的合作也無明確主張，再加上日本政局進入不確定狀況，過去以美日同盟為外交政策的羅盤，台灣必須盤整外交戰略的思考與處理方式。

賴怡忠認為，相對於拜登重視價值，川普交易性格較強，但川普也願意協商妥協；對台灣而言，美國對台政策改變就是在川普過去擔任總統時期，台灣政府必須要找到雙方共同溝通的語言，「不擔心川普上任，美台關係會出現倒退」。

台大政治系副教授陳世民認為，美國過往採取國際主義政策，重視維繫全世界民主國家團結，透過領導和鞏固民主國家的安全，美國才會越安全，但川普對民主自由價值並無如此信仰，台灣必須關注川普是否還會基於共享價值而展現對台支持。

陳世民也提及，川普再度執政可能會更傾向利益取向，包括對台政策，台灣必須向美國證明，台灣願意為自我防衛付出更大努力與代價，美國當然也要給予更堅定的安全承諾。（編輯：林興盟）1131106