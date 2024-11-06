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美媒：川普選舉人票過270張門檻 確定當選美國總統

2024/11/6 19:00（11/6 19:17 更新）
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共和黨總統候選人川普的選舉人票已跨越270張當選門檻，確定當選美國總統。（路透社）
共和黨總統候選人川普的選舉人票已跨越270張當選門檻，確定當選美國總統。（路透社）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國大選仍在進行投開票，根據有線電視新聞網（CNN）、「紐約時報」（The New York Times）、美聯社等媒體數據，共和黨總統候選人川普的選舉人票已跨越270張當選門檻。

紐時指出，川普（Donald Trump）目前已拿下277張選舉人票，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）則為224張。

福斯新聞（Fox News）稍早已宣布川普贏得本屆美國總統大選，成為第一家做出上述預測的美國媒體。

將再度入主白宮的川普稍早已在佛羅里達州發表勝選談話，表示接下來會是美國的「黃金年代」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1131106

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