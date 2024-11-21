市場看好川普鬆綁監管 比特幣首度衝破9.5萬美元

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（中央社東京21日綜合外電報導）比特幣價格今天首度飆破9萬5000美元大關，創下紀錄新高，主因受惠於市場期待美國總統當選人川普將推動措施，放寬對比特幣的監管。

法新社報導，比特幣今天在亞洲早盤升至9萬5004.50美元，觀察人士預期很快將觸及10萬美元。

自川普月初當選美國總統以來，交易員一直持續買進比特幣，使得比特幣自投選舉以來上漲近40%。

川普競選時承諾將讓美國變成「世界比特幣與加密貨幣之都」，並讓身價億萬的科技大亨與右翼陰謀論者馬斯克（Elon Musk）負責對政府的浪費進行廣泛審查。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說，比特幣價格飆漲「是受到市場信心增長的驅使，認為總統當選人川普的政府將開創對加密貨幣友善的時代」。

路透社報導，川普的社群媒體公司正在洽談買下加密貨幣交易公司Bakkt，令人冀望美國將有友善的加密貨幣環境。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，負責經營川普社群媒體平台Truth Social的川普媒體與科技集團（Trump Media and Technology Group）接近以全股票方式收購Bakkt，後者的大股東是擁有紐約證券交易所（NYSE）的洲際交易所集團（Intercontinental Exchange）。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1131121