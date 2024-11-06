川普勝選談話矢言解決邊境危機 讚馬斯克是共和黨新星

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（中央社佛州棕櫚灘6日綜合外電報導）在美國福斯新聞（Fox News）預測共和黨總統候選人川普擊敗民主黨對手賀錦麗後，川普宣布勝選並發表談話，除矢言解決美墨邊境危機，並讚揚大力相挺的富豪馬斯克是共和黨「新星」。

路透社報導，川普今天清晨在副總統候選人范斯（JD Vance）、多位共和黨領袖與家人的簇擁下，在棕櫚灘郡會展中心（Palm Beach County Convention Center）對著喧譁的支持群眾說：「美國授予我們史無前例且強大的職權。」

法新社報導，川普還說，「我們會幫助我們的國家復原」，「這是我國過去從未見過的政治勝利」。

川普也指出要修復美國接壤墨西哥的南部邊界，說未來是美國的「黃金年代」，「這對美國人民而言是偉大的勝利，這將使我們能讓美國再次偉大」。

根據英國廣播公司（BBC），川普也感謝同在台上的「第一夫人」梅蘭妮亞（Melania Trump），以及自己「了不起的孩子們」；他並稱讚妻子的回憶錄是「全國暢銷書第一名」。

梅蘭妮亞在選前出版了256頁的回憶錄，書名就是「梅蘭妮亞」（Melania）。她在書中表達對墮胎權的強力支持，立場與川普形成鮮明對比。

川普還祝賀將成為美國下一任副總統的范斯，說挑選范斯當副手是正確選擇，並邀請他發言。范斯形容川普這次競選是「有史以來最偉大的政治回歸」。

另外，川普也讚賞全球首富馬斯克（Elon Musk）。馬斯克挹注了大約1.2億美元（約新台幣39億元）支持川普競選，川普曾說將指派馬斯克領導政府效率委員會。

根據BBC，川普在談話中將馬斯克描述為共和黨的「新星」、一位「了不起」的人。

不過川普也強調，自己還差數張選舉人票才能達到當選總統所需的270張門檻，所以嚴格來說他還沒有贏得大選。

根據美國有線電視新聞網（CNN），目前川普拿下266張選舉人票，賀錦麗則為219張。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1131106