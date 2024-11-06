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美國大選即時開票》川普贏下威斯康辛州 277選舉人票跨過當選門檻
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川普有望二入白宮創歷史：將用全身力氣為人民而戰[影]

2024/11/6 17:45（11/6 18:13 更新）
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川普在佛州發表勝選談話。（美聯社）
川普在佛州發表勝選談話。（美聯社）
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（中央社記者鍾佑貞棕櫚灘6日專電）美國總統大選開票進入最後階段，共和黨總統候選人川普今天凌晨現身佛州開票之夜活動，一登場便感性對支持者喊話，「我每天都將用盡全身力氣為各位而戰」。他也呼籲民眾團結，把過去4年的分歧拋在腦後。

川普5日晚間成功掀起「紅潮」，根據美聯社，目前川普確定267張選舉人票入袋，差3張就能越過270張當選門檻。民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）則奪下224張選舉人票。

川普這仗還打得漂亮，目前普選票、選舉人票都贏，還翻轉了參議院。如果確定勝出，他將成為美國132年來首位連任失敗後再次贏得白宮的總統，還是史上最年長及第一位被刑事定罪的領導人。

他今天在妻子、家人、幕僚及副手范斯（JD Vance）等簇擁下上台發表演說，這時他不刷仇恨值也不挑起對立，一開口先言謝，「感謝各位讓我成為你們的第47任總統，也感謝你們讓我成為第45任總統」。

川普說，自己將為人民戰到強大、安全、繁榮的美國到來為止，「這是孩子應該擁有的，也是各位應該擁有的」，這將真正是美國的黃金時代。

影片來源：中央社
川普（中）在妻子、家人、幕僚及副手范斯等簇擁下上台發表演說。（法新社）
川普（中）在妻子、家人、幕僚及副手范斯等簇擁下上台發表演說。（法新社）

川普說，他參加了900多場造勢，造勢的作用是讓他及團隊能夠站在這個位置，真正幫助美國，這項任務不會容易，但他會用盡靈魂中每一分精力、精神和鬥志，「這是各位交給我的工作。是一個偉大的工作，沒有任何工作能比」。

商人出身、說話反覆的川普，在凌晨這場勝選演說中提到數次承諾，強調自己將信守諾言。他也走上道德制高點，回歸「讓美國再次偉大」的競選主旋律，呼籲民眾把過去4年的分歧拋在腦後，團結起來。

他說，在自己第一任期時看到，美國越是成功，越讓民眾立場趨近，因此現在必須把國家放在首位，才能真正讓美國再次偉大。

川普也不忘自誇沒看走眼選了願意「深入敵營」的范斯當副手，「我當時可是承受了不少壓力」。范斯與川普2016、2020年的搭檔彭斯（Mike Pence）風格完全屬於兩個世界。

傳統共和黨人彭斯溫良恭儉讓，少主動出擊；范斯沒在客氣，正面迎擊共和黨眼裡的敵媒專訪，在與賀錦麗副手華茲（Tim Walz）交鋒時，也因為收斂銳氣、點出民主黨執政缺失，及端出完美闡述願景而受到好評。

美國有線電視新聞網（CNN）和國家廣播公司新聞網（NBC News）凌晨報導，川普奪下最大激戰州賓州，使他即將擊敗賀錦麗。

福斯新聞（Fox News）已經宣布川普勝出，成為目前唯一一家預測川普已贏得本屆美國總統大選的美國媒體。

賀錦麗5日晚間取消原先的對外演說行程。（編輯：張芷瑄）1131106

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