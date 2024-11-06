川普勝選 學者：台面臨強化防衛責任提高國防預算壓力

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北6日電）美國共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選，即將重返白宮。學者認為，由於川普曾提「保護費說」，未來美方將會更強調台灣自主提升防衛能力的責任，要求分攤更多軍事支出，台灣恐面臨更多責任與財政壓力。

美國總統大選仍在開票，共和黨總統候選人、前總統川普已發表勝選談話，表示接下來將會是美國的「黃金年代」。

由於川普在競選期間曾提到，台灣搶走晶片生意，要保衛半個地球外的台灣，存在實際困難度，且他希望台灣向美國支付保護費，並認為台灣的國防支出不夠，應該提高到國內生產毛額的10%，這也使得川普重返白宮後，未來的台美軍事交流備受關注。

川普過去執政時，曾11度對台軍售，包括HARM反輻射飛彈、聯合距外武器（JSOW）、MK48魚雷、F-16V（block70）戰機、戰機零附件、空軍駐美軍路克基地F-16飛行訓練、M1A2T戰車、刺針飛彈、海馬斯多管火箭（HIMARS）、MS-110偵照莢艙、魚叉飛彈海岸防禦系統（HCDS）、MQ-9B衛士無人機等。相較拜登政府聚焦後勤韌性，川普任內多以大型儎台為主。

國防部智庫、國防院學者蘇紫雲接受中央社訪問表示，川普過去在總統任內，從過往包裹式軍售改為隨到隨審，同時也深化台美軍事交流與協訓，更讓過去只能做、不能說的事務「檯面化」。

因此，蘇紫雲認為，川普曾提及要求台灣增加保護費、軍事預算占GDP的10%等說法應屬誇飾，實際意涵應為「美國願意協助北約、日韓台灣等國，但要求這些國家更公平的付出資源來自我防衛」。

國策研究院資深顧問陳文甲分析，近期川普多次表示台灣應支付美國防衛費用，反映出川普對於台灣在安全合作上，應承擔更多財政和實質義務的想法，以致在未來的台美軍事交流中，美方將會更強調台灣自主提升防衛能力的責任，同時將會要求台灣分攤更多的軍事支出，以確保美台合作的公平性。

陳文甲認為，川普政府一向重視對台軍售，特別是高端武器裝備，可能將擴大涵蓋新型武器，例如防空系統、無人機等，以應對台灣周邊日益複雜的軍事威脅，且會要求台灣投入更大的國防預算。

對於美台軍事訓練展望，陳文甲說，川普過去多次強調台灣的自我防衛能力，美國的軍事協訓將轉變為有限的支持方式，並減少直接的協訓項目，轉而提供更多技術或設備支持。因此台灣需依賴自身資源，強化軍隊的專業訓練，未來台美可能會透過「軍事顧問團」形式合作，藉由專家指導和技術轉移提升訓練品質。

陳文甲表示，台美軍事關係會在深層結構性鏈結的引領下得到進一步的發展，但也可能變得更具交易性質，台灣將面臨更多的責任與財政壓力。

台大政治系副教授陳世民說，川普的「支付保護費」說法，是保險公司概念，台灣民間向來有「錢能解決的都是小事」，若台灣在防衛層面付出更多經費，換取美國對台的明確安全保障，如同美國對以色列的支持，相信台灣民眾會樂意支持相關經費的支出，但不能像目前仍處於戰略模糊的狀態。

至於川普上台後的台美軍事層面影響，陳世民分析，需要看川普上任後所任用的外交、國安官員是屬於共和黨內的建制派，或是以副總統當選人范斯（J.D. Vance）為首的「讓美國再次偉大」（MAGA）派主政。

陳世民指出，共和黨傳統建制派仍是國際主義，美國仍要保障民主國家安全的信念，若蓬佩奧（Mike Pompeo）、盧比歐（Marco Rubio）等挺台人士擔任重要職務，更將會延續川普第一任期強化與台灣的安全關係，甚至重現2020年10月出售海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、AGM-84增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）等可以直接攻擊中國本土武器的軍售突破。

陳世民指出，若「讓美國再次偉大」派主政則會以美國利益優先，達成讓美國再次偉大的願景，不會讓美國陷入如越戰般傷亡慘重的戰爭，有可能會減少海外軍事安全承擔，在美台安全關係的層面，將會朝向利益取向。

台灣智庫諮詢委員、前空軍飛彈預警中心指管長周宇平接受中央社訪問表示，預判川普上任後將要求北約、韓國及日本強化軍購或是增加駐軍軍費支出，可合理推測未來台灣的軍購案、軍購總金額勢必增加，但在拜登政府未能供售的系統或裝備（例如F-35戰機），在川普執政後的開放機率也可能增加。

由於部分人士認為，川普的當選恐無益台灣的建軍備戰，包括對美軍購。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑提及，若以軍售的角度觀察，川普過去擔任總統時，也曾軍售許多軍備給台灣，例如F-16V（block70）、M1A2T戰車等，且美台軍售是依據兩岸互動及美國對台灣的戰力評估，與誰當選沒有關係。

林穎佑認為，美國的印太安全戰略，短期內不會因為川普的當選而有巨大的改變，因為中國、俄羅斯的威脅仍然存在，因此相關軍事交流應當持續進行；不過，台灣應該要做好「戰略定力」，勿因川普的突發奇想或渲染式的發言而隨之起舞，同時持續與美國當局互動與交流，這才是重中之重。（編輯：林興盟）1131106