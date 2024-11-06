蔡明彥：不管誰當選美國總統 都將延續制中友台路線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北6日電）美國總統大選正在進行開票，國安局長蔡明彥今天表示，不管是誰當選美國總統，對於國際情勢和台美關係都是全新局面；在兩岸的政策方面，美國會延續現在制中友台的政策路線，台灣會持續與美國現任、新任政府維持戰略溝通。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥等報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢；蔡明彥上午進入會議室前接受媒體採訪，被詢問國安局對於美國總統大選因應等議題。

蔡明彥表示，美國大選還在開票、計票過程，基於外交分際，國安局不適合對選舉結果做任何預判與預測。整體來看，不管是誰當選美國總統，對於國際情勢和台美關係都是全新局面；在兩岸政策方面，美國會延續現在制中友台的政策路線。

蔡明彥指出，台灣方面會持續與美國現任、新任政府維持戰略溝通，把重點放在重新對焦下一個階段台美合作的重點議題，包括在國防、經貿及供應鏈合作部分，研提更多具體合作計畫，讓台美關係更加深化。

蔡明彥說明，接下來這段時間，國安局的重點工作，在美國政府交接過程，會加強跟國際友盟合作，交換相關情資，特別是針對中共的政治意圖還有軍事動態，避免在美國政府政權交接過程中，中共有任何的借端生事，「這是我們另外一個工作重點」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對中共在美國大選期間是否有進行認知作戰，蔡明彥表示，每個階段中共的認知作戰都有重點議題操作，比如說前一陣子為了配合中共對台相關軍演動作，那波的政治認知作戰操作重點在於「疑軍論」，質疑台灣的國軍及海巡部隊，沒有能力應處相關軍演狀況。

蔡明彥表示，到了這個階段的美國大選，中共在爭議訊息散播上，就慢慢把重點放在「疑美論」，質疑台美合作關係，以及美國對台軍售必要性。國安局針對這些問題會持續關注，避免爭議訊息影響台灣與友盟的合作，維持比較純淨的輿論空間。（編輯：張良知）1131106