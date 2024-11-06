外交部：川普首次執政對台政策正面進展 將推動延續

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（中央社記者楊堯茹台北6日電）美國總統候選人川普已獲得超過270張選舉人票，篤定成為新任總統。外交部表示，川普首次執政造就台美關係顯著正面進展，將審慎努力推動其延續，且台美各項合作已建置化，不受政府更迭影響。

立法院外交及國防委員會7日邀請外交部長林佳龍、陸委會報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，書面報告今天已送抵立院。

據外交部書面報告，川普（Donald J. Trump）首次執政時，包括開啟對台軍售常態化、創建 「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等對話機制、高層訪台、宣布放寬台美交往限制等，造就台美關係顯著正面進展，外交部當審慎努力推動川普新政府延續首次執政對台政策的正面立場，持續強化台美關係。

在安全方面，外交部指出，美國政府及國會以「總統提用權」（PDA）及「外國軍事融資」（FMF）等創意方式提供軍援，台海和平與穩定的重要性更已成為國際共識，形成對中國的重要嚇阻；外交部也將與新任政府持續強化民主國家因應經濟脅迫及提升經濟安全合作。

外交部提及，美方從聯邦到地方、從行政部門到國會，具備跨黨派支持基礎的各項台美關係成果可看出，美國對台灣的支持立場具備高度延續性，台美間安全、經濟等跨領域的各項合作也已一一建制化， 使其不受政府更迭影響。

外交部也說，美方將中國定位為最重要的地緣政治挑戰，美國行政部門及國會跨黨派已形成抗中氣氛，尤其中共近來持續擴大滲透及軍事擴張的野心，預期美國大選後，雙方競爭關係仍將持續。

外交部評估，中國、北韓、俄羅斯、伊朗等威權集團（CRINK）以及印太區域仍會是美國的關注焦點，美方持續強化在印太區域的軍事部署，也已建制小型多邊聯盟，政府將持續密切關注新任政府上任後，美方與相關盟邦夥伴的互動。（編輯：林興盟）1131106