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川普重返白宮 經長：若提高關稅對中國台商影響較大

2024/11/7 10:11（11/7 11:23 更新）
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美國共和黨總統候選人川普贏得大選，將入主白宮。經濟部長郭智輝（前中）7日表示，川普上任後若大幅提高中國進口產品關稅，對在中國的台商影響較大，經濟部對美國未來的經濟政策，有不同因應策略。中央社記者徐肇昌攝 113年11月7日
美國共和黨總統候選人川普贏得大選，將入主白宮。經濟部長郭智輝（前中）7日表示，川普上任後若大幅提高中國進口產品關稅，對在中國的台商影響較大，經濟部對美國未來的經濟政策，有不同因應策略。中央社記者徐肇昌攝 113年11月7日
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（中央社記者劉千綾台北7日電）美國共和黨總統候選人川普贏得大選，即將入主白宮。經濟部長郭智輝表示，川普上任後若大幅提高中國進口產品關稅，對在中國的台商影響較大，經濟部對美國未來的經濟政策，都有不同因應策略，請民眾放心。

美國大選5日舉行，美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）順利擊敗民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），再度入主白宮，台美經貿關係後續發展備受關注。

媒體關切，川普競選時曾提出對進口商品全面課徵10%關稅。郭智輝今天出席立法院經濟委員會受訪表示，川普擬對全世界國家提高10%關稅，對台灣的影響應不會很劇烈，但川普可能對中國進口產品課徵60%關稅，因此對在中國的台商影響可能比較大。

郭智輝強調，關稅只是經貿影響的變數之一，對在中國的台商影響較大，不過對在其他國家、台灣的產業影響不大。

至於經濟部是否準備相關對策與川普執政團隊談判，郭智輝表示，經濟部不會等著接招，對所有情況變化都有掌握，他也恭喜川普當選美國第47位總統，對美方未來的經濟政策，經濟部有各種不同因應方式，請民眾放心。

媒體關切，川普上任後是否加速中國台商回流台灣。郭智輝表示，認同相關看法，他一上任即推動境外關內政策，規劃協助供應鏈布局海外市場，這也是因應方式之一。

川普曾表示台灣搶走美國晶片產業，媒體關切，川普上任後，是否影響台積電美國廠所獲得的補助。郭智輝表示，美國晶片法案並非只有台積電一家適用，英特爾、德州儀器、美國三星等業者均受惠；雖然政治因素可能影響市場變動，但業者的生產銷售行為最終還是以市場需求為主。（編輯：林家嫻）1131107

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