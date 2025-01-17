平井裕秀促台積電赴日投資 獲頒經濟專業獎章

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（中央社記者劉千綾台北17日電）經濟部長郭智輝今天頒授「經濟專業獎章」予日本經濟產業省前經濟產業審議官平井裕秀（Hirohide HIRAI），以表彰其推動台日半導體等產業投資合作的卓越貢獻，包括極力促成日本政府爭取台積電赴九州建廠，深化台日供應鏈關係。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，平井裕秀從事公職絕大多數時間服務於日本經產省，自2021年陸續擔任主管半導體政策的商務情報政策局長、主管產業投資的經濟產業政策局長，以及主管國際經貿事務次長，期間積極鼓勵台積電赴日投資，極力促成日本政府爭取台積電赴九州建廠，為台日經貿戰略與關鍵供應鏈合作，建立新里程碑。

郭智輝指出，台積電熊本廠為台日半導體供應鏈帶來大量需求與合作的動能，台日各界對於深化合作與布局寄予厚望，他也以過去半導體業界經驗提出「境外關內」政策，協助台商赴日布局，相信在台積電熊本廠這個台日指標投資案的牽引下，雙方在半導體等關鍵供應鏈合作有望持續深化，擴大延伸至AI及數位轉型合作，向全世界展現最佳典範。

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平井裕秀於2023年7月退休，目前擔任日立製作所執行常務董事。他在授頒典禮致詞時分享2020至2021年疫情期間，與台積電討論赴日投資，以及協助爭取日本政府預算補助的過程，而在他積極四處奔走下，最終獲得自由民主黨核心人士支持，促成這件指標投資案。

此外，對於郭智輝先前提出為協助台灣企業赴日布局將設立服務公司等構想，平井裕秀表示，相信日本社會全體都將給予正面回應。（編輯：林家嫻）1140117