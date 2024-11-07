川普走向孤立主義？林佳龍：美國再次偉大不能沒台灣

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（中央社記者楊堯茹台北7日電）美國總統篤定由川普當選，朝野立委關注川普走向孤立主義。外交部長林佳龍今天表示，台美關係互惠互利，經濟整合也很深，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣。」

外交部長林佳龍上午列席外交及國防委員會，報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。

立委王定宇關切，外交部對於川普新政府人事有無預判，尤其是美國國務卿、國安層級以及經貿談判代表人選對台灣影響甚廣。

林佳龍答詢表示，外交部自兩黨初選期間就有整理人事布局的可能名單，包括川普首次任期內的官員回任，或是這次參與川普競選團隊的成員；他特別點名，川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）轉發了總統賴清德給川普的賀電。

王定宇追問，國安高層有無與川普重要幕僚的直接接觸，林佳龍表示，有長期的政策意見交流，與美方有直接聯繫的管道，但並沒有如外媒報導內容，沒有關於賴總統致電川普的討論，這是錯誤報導。

立委陳冠廷則詢問，川普注重把科技業、工作機會留在美國，甚至要加徵關稅，有利於「疑美論」論述出現；立委林楚茵指出，川普加徵關稅稅手段是否走向孤立主義，還是如外交部政次吳志中所言，僅是選舉語言。

林佳龍強調，疑美論沒有必要，台美關係不僅共享理念且互惠互利，雙方經濟整合也很深，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣」，「沒有台美夥伴關係，美國也很難再次偉大」，台灣的全球布局隨著供應鏈重組更有韌性，沒有必要分化台美關係，中共不斷操作疑美論，這不僅沒必要，也不會成功。

林佳龍進一步答詢說，川普當選後，他的言論就不只是選舉語言，因為政見也是對選民的承諾，會落實成政策，但說川普是孤立主義並不精確，應是保護主義，美國還是需要全球力量幫助偉大，台灣則是美國的夥伴，應讓台美利益一致。

立委馬文君指出，川普向來是把利益放在首位，台灣將有案外包的武器生產合作放在重點，須提防未來川普將台灣代工的軍備，以高價賣回台灣。林佳龍則回應，經濟外交與榮邦計畫其實與川普方向一致，相信會對接得很好。（編輯：翟思嘉）1131107