帛琉出訪結束 林佳龍：台帛緊密合作擘畫經濟願景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北19日電）外交部長林佳龍任總統特使率團出席帛琉新任總統惠恕仁就職典禮，外交部今天表示，林佳龍於特使晚宴向帛琉總統惠恕仁重申，台灣致力協助帛琉的國家發展，將與帛方密切合作，擘畫未來帛琉經濟發展願景。

外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍以總統特使身分，於15日至18日率團訪問太平洋友邦帛琉共和國，祝賀帛國新任總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）及副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）就職，並於18日晚間結束行程搭機返國。

外交部表示，林佳龍16日出席帛琉政府安排的新任正副總統就職儀式、各項官方拜會、台帛「體育暨棒球運動交流意向書」簽署、帛琉國家醫院智慧醫療啟用及惠恕仁就職晚宴等活動；隔日惠恕仁與台灣總統特使團及各國特使、代表，共同考察帛琉各項觀光資源，惠恕仁行前特別親自向台灣總統特使團簡報帛琉觀光投資環境，充分展現對台灣的重視，活動期間也熱情與林佳龍及特使團成員互動交流。

外交部說明，為回應惠恕仁及帛琉政府盛情接待，林佳龍於17日主持特使晚宴，惠恕仁、眾議長柯奈（Gibson Kanai）、國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）等帛國多位政要及傳統領袖均出席。林佳龍於晚宴中重申台灣致力協助帛琉的國家發展，將與帛國密切合作，擘畫未來帛琉經濟發展願景。

根據外交部新聞稿，惠恕仁致詞時特別感謝林佳龍率產業考察團來帛共襄盛舉，充分落實台灣協助帛琉經濟發展的承諾，並盼未來台帛間經貿投資合作多元發展，並重申感謝兩國建交以來台灣對帛琉國家發展的協助，將持續率領帛琉新政府與台灣緊密合作，邁向共榮的未來。

透過 Google News 追蹤中央社

外交部說，為推動台帛間教育合作，明道中學也於晚宴中捐贈帛琉高中遠距教學設備，充分展現台灣結合民間資源，公私部門協力推動台帛各領域合作的積極行動。

外交部說明，林佳龍18日率台灣產業團團員考察當地觀光產業，並於下午搭機返國，艾古斯特別代表惠恕仁至機場送機，表達對台灣派遣特使團來帛祝賀，並結合民間產業力量促進帛琉經濟發展的誠摯感謝。（編輯：張均懋）1140119