川普勝選 法人：特斯拉自駕車添助力 台廠供應鏈沾光

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）美國共和黨總統候選人川普勝選，特斯拉（Tesla）執行長、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）助選有功，本土投顧法人分析，川普上任後可能放寬自動駕駛標準，並禁止美國自駕車使用中國軟硬體，有助特斯拉及台灣相關供應鏈發展。

川普勝選即將再度入主白宮，市場高度關注相關政策對台股供應鏈影響，馬斯克積極助選，成為重要功臣，本土投顧法人6日指出，川普上任後有利特斯拉發展。

法人分析，美國商務部規劃提議考量國安因素，有意禁止美國境內自駕車使用中國相關軟硬體，預期川普上任後，將加速推進相關政策，或放寬無人駕駛安全標準，對積極研發自動駕駛技術的特斯拉，是正面訊息。

特斯拉10月下旬公布財報時表示，預計2025年在德州推出自動駕駛叫車服務，可能也在加州推出。此外，特斯拉10月中旬也發表自駕計程車Cybercab，預計2026年投產。

值得注意的是，特斯拉也透露，美國德州超級工廠已布建2.9萬套輝達（NVIDIA）H100晶片為核心的AI系統，用以訓練自動駕駛技術，10月底增加至5萬套。

法人指出，特斯拉近期提出自動駕駛的技術及時程，川普上任後有助特斯拉發展，相關台廠供應鏈包括和大、富田電機、智伸科等有機會受惠。

和大與特斯拉合作密切，主要供應電動車關鍵傳動系統及關鍵減速齒輪元件等，和大正積極轉投資開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件。

和大於2023年9月啟動投資美國新墨西哥州廠，積極布局北美市場，預計2025年第2季量產，首條產線訂單已全滿，規劃2025年第3季提出擴產計畫。

產業人士分析，和大電動車部件除了供應特斯拉外，還包括豪華電動車新創製造商Lucid及新創電動車Rivian等，也切入福特（Ford）和通用（GM）電動車供應鏈。

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智伸科透過併購旭申國際，打入特斯拉供應鏈，供應變速箱零組件及傳動系統相關零件，積極布局電動車和油電混合車用元件，法人預期智伸科今年電動車和油電混合車業績占比可大幅提升。

富田電機日前指出，電動車用馬達持續交付美系客戶位於歐洲和美國的超級工廠，與美系電動車客戶合作近20年，客戶幾乎所有開發新案都會在富田電機開發並導入量產。此外，富田電機也積極開發機器人用多關節馬達，低軌衛星馬達處於試作階段，預估2025年小批量產。（編輯：林家嫻）1131107