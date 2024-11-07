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川普勝選 美哈佛學者：對台態度將更聚焦交易性互動

2024/11/7 12:51（11/7 13:08 更新）
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（中央社記者羅元駿台北7日電）美國哈佛大學傑出榮譽教授、有「軟實力之父」稱譽的約瑟夫．奈伊今天指出，川普第二任期的對台態度將更聚焦「交易性」互動，從他過往言行分析，台灣將面臨更多壓力，包括關稅與對中國的技術禁令，但研判不會大幅更動對台軍售政策，將透過豪豬戰略（Porcupine strategy）協助台灣，讓中國有所警惕。

哈佛大學傑出榮譽教授約瑟夫．奈伊（Joseph Nye）今天線上出席遠見高峰會，以「美國新總統對未來美國時代與全球的衝擊」進行專題演講。

美國總統大選剛落幕，川普（Donald Trump）確定明年1月重返白宮執政，奈伊分析，川普的不可預測性較高，川普對俄烏戰爭談判力度，以及北大西洋公約組織（NATO）成員國應該要增加國防支出的態度，都是目前歐洲面臨的壓力。

相較於歐洲政策的不確定性高，奈伊認為，川普的亞洲布局應較具有連續性，川普的國家安全是建立在與中國、俄羅斯的競爭對抗，在華府也早已是兩黨共識，奈伊判斷，美國與中國、俄羅斯之間的競逐，在川普的第二任期仍是一大焦點，極可能擴大至經濟層面競爭。

尤其川普信奉重商主義，而他的貿易顧問，包括知名的貿易保守主義者萊特海澤（Robert Lighthizer），奈伊說，「未來將看到更多關稅戰，會擴大到什麼程度？我們無從判斷，只希望不會發展至全面的貿易戰。」

對於台灣，奈伊表示，目前川普的聲明沒有很明確，但台灣可能會遇到川普提的關稅問題、對中國技術禁令與銷售壓力，以及美國的一中政策；不過，美國一定不希望中國與台灣之間的局勢破壞。

奈伊說，美國會持續向台軍售，透過豪豬戰略（Porcupine strategy）協助台灣，讓中國有所警惕。豪豬戰略一般來說是強調以防衛為主的戰略思想。

此外，奈伊分析川普第二任期的對台態度，將更聚焦於「交易性」的互動，他認為川普會問「你能為我做什麼？而我又該為你做什麼？」（編輯：林淑媛）1131107

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