台經院：台灣對美貿易順差擴增 須審慎因應川普不滿

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）川普將重返白宮，為全球政經局勢帶來重大不確定性。台經院院長張建一指出，台灣對美貿易順差衝高，可能引起川普不滿；景氣預測中心主任孫明德則建議，川普最在意代表藍領工人的「鏽帶」，不妨以協助川普「除鏽拋光」為談判策略。

台經院今天舉行「2025年景氣展望與產業趨勢研討會」，會中聚焦川普贏得美國總統大選將對全球經濟及台灣帶來的影響與衝擊。

張建一指出，台灣今年對美貿易順差大幅擴增，過去已經很久沒有發生這種狀況，這是否影響川普心態，認為台灣操縱匯率導致貿易順差擴增，進而影響美國對台貿易政策，必須審慎因應。

「明年關鍵字是貿易」，張建一直言，川普揚言全面加徵關稅，究竟是選舉語言，還是明年會落實導致貿易戰開打，全球高度關注；台灣是小國，必須遵守世界秩序，特別是大國秩序，因此要思考如何與川普對話。

張建一提醒，雖然川普當選帶來重大不確定性，但川普是生意人，意即他可以交易，端看如何權衡give and take，這也是台灣要思考的議題。

孫明德則說，川普在國會握有優勢，後續政策實施的可能性頗高，而且他有了4年執政經驗，執行力可能更好。

對於外界關注川普曾拋出「保護費說」，憂心川普執政不利台灣半導體業，更對晶圓代工龍頭台積電帶來威脅。孫明德認為，對川普而言，台積電是眼中釘，賺走美國的錢，但更重要的是「除鏽拋光」。

孫明德解釋，美國的鏽帶（Rust Belt）是左右這次美國總統大選的關鍵，如今川普順利拿下執政權，若要在期中選舉保持好成績，維持執政優勢，眼前最重要的是「除鏽」。

孫明德比喻，對產業而言，川普要的是一串項鍊（工業、傳產），而不只是上面的珍珠（高科技、半導體），「除鏽拋光」是當務之急，台灣與其花大篇幅討論對台積電的影響，不妨想想鏽帶要什麼，如何能幫川普穩住鏽帶選票，如企業赴當地設廠投資，讓他對選民有交代，「如果可以幫川普除鏽拋光，台積電不會有問題」。（編輯：林淑媛）1131107