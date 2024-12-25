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景氣神龍擺尾 11月產業測驗點齊揚製造業終止連5跌

2024/12/25 12:56
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）台經院今天發布11月營業氣候測驗點，3大產業同步走揚，製造業測驗點更終止連5月下跌。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業不再是電子、資通視聽一枝獨秀，「現在台灣不是靠一支全壘打，而是連續安打」。

台經院調查，11月製造業營業氣候測驗點為95.2點，月增1.77點；服務業93.11點，月增1.19點；營建業為104.75點，較10月上升1.03點。孫明德表示，製造業中的傳產露出曙光，漸有起色，整體景氣在年末有「神龍擺尾」的感覺。

台經院說明，11月製造業測驗點轉為上揚，主要因製造業廠商對當月景氣看法較樂觀，除了資訊電子業生產動能續強，傳產生產與出口表現也有改善；不過美國總統當選人川普即將上任，全球政經不確定性升溫，導致部分製造業廠商對未來半年景氣看法略為轉差。

孫明德表示，川普上任後，明年雖有關稅陰影，但也有減稅利多，哪些政策先推後推，是影響美國經濟關鍵，不要太早下定論。

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服務業方面，受惠雙11檔期、百貨週年慶促銷及大型運動賽事開打，零售餐飲買氣大幅提升；同時，11月新台幣兌美元趨貶與保險需求成長，推動保費收入穩健提升，有助零售業與保險業較看好當月景氣表現，服務業測驗點呈現連2月上揚。

營建業部分，營造業樂觀，不動產則相對保守。台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真表示，央行、金管會或銀行端對於房貸持審慎保守態度，市場對新青安房貸質疑聲也會影響銀行放款態度，均讓銀行不動產放款稍踩煞車，房市面臨釜底抽薪，購屋人後續借款成本將緩步增加，造成未來半年房市成交量能低檔盤旋。（編輯：林家嫻）1131225

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