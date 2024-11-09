川普2.0紅潮來襲 保護主義再起？彙整對台灣影響一次看

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）美國總統大選落幕，「川普2.0」將重返白宮，其強勢作風與高度不可預測性，各界如坐針氈，台灣更是繃緊神經，審慎面對未來變局。與美國隔著遼闊太平洋、相隔逾1萬公里的台灣，為何必須關注川普，除了台美經貿日益緊密，更攸關台積電晶片霸主地位是否受影響。

美國總統大選於2024年11月5日登場，共和黨總統候選人川普一路領先，選舉人票迅速跨越270張當選門檻，確定當選。川普6日發表勝選談話時，直言未來將會是美國的黃金年代。

共和黨選情大好，在國會選舉中，贏得參議院多數，重新奪回參院，為川普執政提供有力後盾。學者普遍預期，有了上一任的執政經驗，「川普2.0」執行力更好。

美國大選結果為何對台灣重要？

台灣與美國的貿易關係愈來愈緊密，自從2018年美中貿易戰爆發後，全球供應鏈重組，而後COVID-19疫情、俄烏戰爭接連來襲，更加速此趨勢。

今年台灣經濟成長率「坐3望4」，出口是關鍵引擎，由於人工智慧（AI）商機爆發、全球供應鏈重組2大浪潮推動，加上美國加速製造業的回流以及在地化發展，使得台灣對美外銷暢旺，台灣對美出口電子相關產品日益增加。

財政部官員分析今年前9月市場結構，指出今年台灣在美、中兩大經濟體之間出現「貿易大挪移」的現象，台灣對美國出口占總出口比重上升至24.1%，對中港則降至31.2%，分別為近25年、23年同期最高、最低水準。

再看雙邊投資情況，根據經濟部統計，2023年台灣核備對美投資案共90件，金額為96.90億美元，占總核備對外投資金額41.10%，不論件數或金額均排名第1。

台灣引以為傲的半導體產業，更是台美緊密合作的關鍵。由於美中戰場從貿易戰延伸至科技戰，經貿合作相較於過去的成本優先，轉為注重「可信賴夥伴」，美國對台灣資通訊產品及半導體的需求持續提升，台積電也積極推進在美國的建廠工程。

撇除外交、政治層面，單就經濟來看，台灣與美國已經是緊密的合作關係，因此美國經貿政策不只牽動台灣外銷，更攸關廠商的投資布局。

川普上任為什麼會影響台灣？

川普喊出「讓美國再次偉大」的口號，其政策核心為重振國內製造業，創造更多工作機會，並認為美國貿易逆差，是因為其他國家賺走美國的錢，打算透過提高關稅制裁。

川普前次總統任期內，開打美中貿易戰，台灣意外迎來轉單效應，出口寫下亮眼成績，投資跟著大爆發，中經院副院長王健全直言，「台灣是川普第一次上任的最大受益者」，如果沒有前次川普政策，如今AI供應鏈可能在中國。

然而，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，川普不能容忍3件事，一是賺美國的錢做貿易，二是靠美國保護賺美國錢，三是移民搶工作、讓美國賺不到錢。

貿易方面，中國、台灣都在賺美國的錢，台灣不只對美出超大幅擴增，更因半導體實力堅強被川普盯上，川普很可能會要求企業在美國多蓋幾個工廠或是課徵關稅。

圖為佛州一處投票所外車輛插著「川普2024奪回美國」旗幟。中央社記者鍾佑貞棕櫚灘攝 113年11月6日

川普上任將影響台灣半導體產業？

川普曾揚言要台灣繳交「保護費」，並認為台灣搶走美國人的半導體工作機會，引發關注。「關稅將是未來川普貿易政策的主軸」，中經院區域發展研究中心主任劉大年直言，川普將對中國大陸加碼關稅，也準備對美國所有進口品加徵關稅，再搭配國內減稅政策；川普深信，唯有如此，才能吸引企業回流美國。

半導體方面，專家學者普遍認為必須對川普課徵關稅的情形預作準備，台灣因先進製程技術領先，具備價格轉嫁能力，因此影響較小，反而須留意川普要求先進製程提前移往美國。

孫明德分析，按照台積電規劃，原本想將最新世代的半導體技術留在台灣，於美國投資次世代的技術，但川普可能要求與台灣技術同步，施壓2奈米製程提前赴美。

經濟部長郭智輝本週對此議題發表看法，他表示，美國政府對台積電的支持不會改變，至於台積電2奈米是否提前赴美生產，須視台積電決策和客戶需求而定。他認為，台積電2奈米未來會在美國生產，但最先進和關鍵技術仍會留在台灣。

王健全則說，先進製程可能愈來愈往美國靠攏，成熟製程方面，中國在政策壓制下，或許會出現技術迅速進步，彎道超車的情況；台灣除了強化競爭力，維繫領先地位，產業也應更多元化，才不至於半導體一出問題，經濟跟著出問題。

若川普劍指半導體產業，台灣有何說帖或策略？

外界關切經濟部是否已準備相關對策與川普執政團隊談判，郭智輝表示，經濟部對所有情況變化都有掌握，對美方未來的經濟政策，經濟部有各種不同因應方式；他一上任立刻推動境外關內政策，規劃協助供應鏈布局海外市場，也是因應方式之一。

王健全認為，川普說要讓美國再次偉大，台灣應主張「沒有台灣絕對不行」，因為美國要重振製造業，需要供應商、通路商、零組件等助力，而台灣供應鏈完整，如果沒有台灣協助，美國製造業難以成功。

孫明德則認為，對川普而言，台積電是眼中釘，賺走美國的錢，但更重要的是「除鏽拋光」。

孫明德解釋，美國的鏽帶（Rust Belt）是左右這次美國總統大選的關鍵，如今川普順利拿下執政權，若要在期中選舉保持好成績，維持執政優勢，眼前最重要的是「除鏽」。

孫明德比喻，對產業而言，川普要的是一串項鍊（工業、傳產），而不只是上面的珍珠（高科技、半導體），「除鏽拋光」是當務之急，台灣與其花大篇幅討論對台積電的影響，不妨想想鏽帶要什麼，如何能幫川普穩住鏽帶選票，如企業赴當地設廠投資，讓他對選民有交代，「如果可以幫川普除鏽拋光，台積電不會有問題」。

川普政見對台灣經濟與供應鏈有何影響？

王健全分析，川普的政見為低稅率、高關稅、管制移民，雖然對股市有短期的刺激作用，進而為台股帶來助力，但可能造成二次通膨，美國聯準會被迫提高利率，反而對長期經濟發展不利。

而川普當選後，美國景氣正處下滑階段，加上中國經濟低迷，對全球經濟有不利影響。

若川普拉高對中關稅至60%，且加強稽查中國原料、零組件，以及洗產地等情況，將加速供應鏈重組。

劉大年指出，台灣企業過去的國際化多指赴中國大陸投資，由於文化、語言的相近性，中小企業還能應付，但現在是真正的全球布局時代，面對各國不同的法規、語言、文化，中小企業會更加吃力，即便是大企業，也得加緊「補課」。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈補充，東協、印度希望加入全球供應鏈，但政策穩定性、生產條件等仍須改善，而且部分措施對外商/台商不利，以及須留意部分國家智財權、勞工保障等相關法規尚未建置或有效執行的情況。

川普對兩岸關係的態度

劉大年分析，兩岸關係是美中關係的重要基石，兩岸政策上，川普對兩岸發生軍事衝突時，美國是否直接軍事介入一事，一再含混帶過，但川普有自信可以有效駕馭中國，使其不輕舉妄動。

劉大年認為，避免兩岸發生衝突，仍是未來川普政府對兩岸政策的立場，會要求兩岸克制，不要超越紅線；對台則延續第一任的作法，繼續對台軍售。

不過劉大年提醒，川普的「隨性發言」可能影響兩岸關係，台灣必須審慎以對。（編輯：潘羿菁、張均懋）1131109