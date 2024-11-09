川普強勢回歸 馬克宏籲歐洲團結：別做草食動物

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（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）美國前總統川普即將於明年1月底重掌白宮，歐美關係充滿未知數。法國總統馬克宏昨天在歐洲峰會上呼籲歐洲團結面對中國與美國的挑戰、「戰略覺醒」，比喻不應做草食動物，淪為肉食者獵物。

美國共和黨總統候選人川普確認將重磅回歸，預計更強勢的孤立主義使得跨大西洋關係的未來成為歐洲領袖的關注焦點。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日在布達佩斯召開的歐洲領袖會議中試圖喚醒歐洲同僚，表示這是決定性的時刻。

川普確認當選的隔天，馬克宏在歐洲峰會開幕式上指出，對於歐洲人來說，現在是一個具有「決定性的歷史時刻」。

他呼籲歐洲領袖同時捍衛國家和歐洲利益，相信主權和戰略自主。他質問，「我們要讀他人所寫的歷史—蒲亭啟動的戰爭、美國選舉、中國的科技與貿易決定，還是要寫自己的歷史？我認為我們有撰寫的力量」。

馬克宏在峰會中的發言卻被媒體形容為頗具攻擊性。他表示，歐洲人不應該永遠把安全交託給美國人，表示，「不應秉持天真的『跨大西洋主義』，也不用對其質疑，更不該死守狹隘的民族主義，讓我們無法面對中國與美國的挑戰」。

馬克宏在峰會發言中對國際局勢的比喻令人印象深刻。「對我來說很簡單，世界是由草食動物和肉食動物組成，若我們決定只做草食動物，肉食動物就會贏，我們只能成為他們的市場」，並敦促歐洲人做個「雜食動物」。

他說：「我不想咄咄逼人，我只是想讓人們知道要自我捍衛。我不想讓歐洲成為草食者的場域，然後讓肉食者依照自己的議程吞噬它們。」

這屆美國大選後，馬克宏是第一位與川普通電話並給予祝賀的西方大國元首。法國總統府表示，在「25分鐘熱絡交流」期間，馬克宏強調了「歐洲角色的重要性」，表示願意持續對話，以共同在烏克蘭、中東等議題上合作。

馬克宏與舊識川普兩人同樣具有商業背景，且兩人同於2017年先後上位，在原則與作風上彼此理解，甚至欣賞，亦敵亦友的關係讓各界格外關注。

川普和馬克宏一開始的惺惺相惜，很快就因為美國退出巴黎氣候協定、北大西洋公約組織爭議、美國對歐洲進口鋼和鋁加稅等原因導致外交歧見越來越深。

川普更多次在造勢活動上嘲諷馬克宏，甚至模仿他的法式腔調；不過外交官也分析，這表示川普相當在意馬克宏，也公開稱讚馬克宏「是個聰明的傢伙」。

費加洛報（Le Figaro）分析，在國內因解散國會而聲望大受打擊的馬克宏，將川普回歸視為大力推動歐洲「戰略自主」的絕佳機會。

因此，馬克宏6日也隨後於社群媒體X表示已與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）通過電話。他寫道：「在這新的脈絡下，我們將為一個更團結、更強、更有主權的歐洲而努力」，希望歐洲戰略覺醒，共同團結對抗川普的美國，以及中國所帶來的挑戰。

但國民議會外交委員會主席傅胥（Bruno Fuchs），卻表示，「我對歐洲團結行動的能力不太樂觀，部分成員國可能會冒著風險直接和川普談判」。（編輯：陳承功）1131109