裴洛西看民主黨敗選：拜登提早退選局面可能不同

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（中央社記者林宏翰洛杉磯8日專電）前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上Podcast分析民主黨敗選原因，認為總統拜登退選太晚，使得民主黨來不及舉行初選，否則局面可能不同。

美國廣播公司（ABC）報導，曾任國會議長的民主黨重量級政治人物裴洛西今天在「紐約時報」的Podcast節目受訪，談到這次民主黨的敗選原因。

裴洛西說：「如果總統（拜登）早點退選，可能會有其他候選人參加競選。」她指出，如果拜登早一點宣布退出大選，民主黨內可以進行初選，對賀錦麗的選情會有幫助。

裴洛西認為，如果舉行初選，賀錦麗應該會在初選中表現得很好，幫助她在接下來的選戰中氣勢更強，「但我們不知道，因為這沒有發生，我們只能接受現況」。

裴洛西指出，拜登退選之後，很快宣布支持賀錦麗，使得民主黨要舉行初選變得不可能。她認為，如果拜登退選的時間點更早一點，局面可能不同。

美國廣播公司報導，在CNN主辦的辯論會之後，裴洛西曾經私下勸說拜登退選。（編輯：陳承功）1131109