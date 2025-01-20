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直播／川普將發表就職演說 宣誓就任美國總統
首頁 / 國際

川普在拜登陪同下抵國會準備宣誓 美國將進入新時代

2025/1/20 23:50（1/21 00:10 更新）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）川普今天約10時49分在現任總統拜登陪同下抵達國會山莊，準備宣誓就職成為美國第47位總統。從高速籌組內閣到宣布簽署「數量創紀錄」的行政命令，二度回鍋的川普立即將前朝「翻頁」，拚4年內轉變美國政治、社會及經濟。

畫面來源：美國總統就職委員會／美聯社

美東拉急凍警報，今天原定在國會山莊外草皮舉行的川普就職典禮，移至國會圓形大廳內舉行。美國候任總統川普從早到晚行程滿檔，中午前在最高法院首席大法官主持下宣誓就職，將是今天的重頭戲。

川普屆時將舉起右手，左手放在聖經上，宣示忠實履行美國總統職責，「並將竭盡我所能，維護、保護及捍衛美國憲法」，他後續將發表就職演說，為未來4年的施政定下基調。

有別於他首次當選時的就職演說，描繪美國民眾貧困、工廠凋零、毒品泛濫的「慘況」，川普日前受訪時宣布，演說會緊扣「團結」主軸，對民眾釋出「我將成為全民總統」及「引領國家進入新時代」等訊息。

川普結束演說後，將前往參議院會議廳附近的「總統廳」，在國會議員見證下簽署重要文件。

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）獨家報導，川普這時就會大筆一揮，簽部分行政命令。川普本人18日接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時預告，他上任後要簽署的行政命令數量未定，但總數將「創紀錄」。

外界高度關注川普今天將宣布國家經濟緊急狀態，以向盟友和對手全面徵收大量關稅、擴大能源產量、扭轉拜登暫停液化天然氣出口的決定，及快節奏展開驅逐數百萬無證移民的行動。

地緣政治方面，國務院已傳出將有波大換血，國際聚焦川普與中國國家主席習近平的互動，及川普是否真能迅速終結打了3年的俄烏戰爭。

從川普2.0講究忠誠度的團隊來看，川普這番回鍋與他第一任期初期的混亂局面截然不同，施政將更迅速、協調性更佳。此外，挺川的保守派團體也沒浪費過去4年，早早為川普重返白宮擬定系列政策。

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民眾期待的「大場面」就職遊行將於午宴後登場。原定遊行樂隊和其他團體將沿著賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）經過白宮，如今因為低溫而改在市中心的第一資本體育館（Capital One Arena）內進行，最多可容納兩萬人。

川普接著將前往白宮參加橢圓形辦公室儀式，晚間出席3場分別以軍人、支持者及金主為主的就職舞會，為正式重返執政之日劃下句點。（編輯：田瑞華/周永捷）1140120

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