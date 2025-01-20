川普就職前按傳統先赴白宮 拜登偕第一夫人迎接

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統當選人川普與夫人梅蘭妮亞於今天就職前，按傳統禮儀先赴白宮，現任總統拜登偕第一夫人吉兒出面迎接。4人將共享茶飲，接著將一同前往國會山莊。

畫面來源：美國總統就職委員會／美聯社

法新社報導，拜登（Joe Biden）在吉兒（Jill Biden）陪同下，於白宮迎接川普（Donald Trump）及梅蘭妮亞（Melania Trump），他們在短暫寒暄後一同進入室內。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今天稍早時，川普夫婦已先赴華府聖約翰聖公會教堂（St. John's Episcopal Church）進行傳統祈禱儀式。

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據報導，美國正副總統當選人與其伴侶在造訪教堂後，通常會前往白宮，新任與現任總統會在白宮短暫私下面談。

川普的就職典禮稍晚將在美國國會山莊內圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。（譯者：陳正健）1140120