凱基銀：川普鬆綁法規降低監管 有利科技類股續強

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（中央社記者謝方娪台北20日電）美國總統當選人川普將宣誓就職，凱基銀行指出，雖然市場變數增加，但美國經濟穩健增長加上降息循環延續，搭配川普減稅法案等，將為市場挹注生機，股市面AI發展仍為焦點，另川普鬆綁法規並降低監管，將有利科技類股續強。

展望首季全球金融市場，凱基銀今天分析，2024年股市受惠AI題材，科技股表現凸出，美股在連2年上漲逾2成後，今年經濟與金融資產能否保持強勁成長動能將成市場焦點，另川普2.0強勢回歸及美國聯準會（Fed）貨幣基調走向、未來政策推行，也將牽動市場走向。

凱基銀指出，雖然市場對川普新政恐令財政赤字增加與通膨回溫有所擔憂，但減稅有助促進製造業回流美國、提升投資意願，使企業有誘因將海外獲利匯回美國，彌補部分稅收損失，或有利經濟成長與企業獲利。

貨幣政策方面，Fed 2024年12月降息1碼，並強調未來將審慎看待降息決議，讓市場降息預期收斂，但尚存1至2碼空間。凱基銀認為，在川普對內減稅、擴大投資且貨幣寬鬆循環延續下，將支持金融市場表現，另美國消費增長動能有望延續至今年，亦成支撐美國及全球經濟穩定成長關鍵。

凱基銀表示，川普上任，產業政策將著重「放鬆監管、美國優先」，今年投資策略需思考產業熱點及債券配置轉變，著重靈活切換，可採股債平衡配置；股市方面，AI發展仍為焦點，另川普鬆綁法規並降低監管，將有利科技類股續強。

另一方面，川普政策包含放鬆金融監管、加強本土製造等，凱基銀估將嘉惠美股金融業、工業及內需為主的原物料類股，另川普主張對企業及個人減稅、再搭配降息，有望提振內需消費族群，循環性產業將是一大熱點。

債市方面，凱基銀點出，根據歷史經驗，美國大選後政經不確定性下降，債市可望正向表現，另參考川普上屆任期施政方向，今年若重啟貿易戰，或推升通膨預期與殖利率風險，將使非投資級債表現逐漸領先投資級債。

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PIMCO（品浩）則分析，台灣2024年經濟成長優於預期，GDP成長估達4.2%，背後主要歸功AI領域強勁需求，帶動資本支出與庫存回補，預期AI相關需求仍將帶動今年台灣GDP，初步預估今年台灣經濟成長率將落在2.5%至3%區間，通膨率將落在1.9%左右。

PIMCO也指出，AI產業在台灣經濟占舉足輕重地位，相較科技業蓬勃發展，非科技類出口表現可能不如預期，尤其川普連任下潛在地緣政治風險升高，加上中國需求放緩等因素，皆可能為貿易情勢增添更多不確定性。（編輯：張均懋）1140120