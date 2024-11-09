本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
選後局勢
新聞專題
選後局勢1/55
首頁 / 國際

紐時：川普擬上任行政命令 將退出巴黎氣候協定

2024/11/9 09:43（11/9 11:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紐約時報報導，美國總統當選人川普（圖）的交接團隊已籌備一連串行政命令和公告，將宣布退出巴黎氣候協定。（路透社）
紐約時報報導，美國總統當選人川普（圖）的交接團隊已籌備一連串行政命令和公告，將宣布退出巴黎氣候協定。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約8日綜合外電報導）「紐約時報」今天報導，美國總統當選人川普的交接團隊已籌備一連串行政命令和公告，將宣布退出巴黎氣候協定，以及縮減部分國家保護區範圍，允許進一步鑽探和採礦。

美國總統拜登政府先前暫停對歐亞各大市場出口液化天然氣核發新的許可證。根據紐時報導，川普預計也將終結這項做法，轉而批准新的出口許可，並且撤銷允許加州等州制定更嚴格汙染標準的權限。

報導中所列的許多行動都是川普先前做出的競選承諾。川普交接團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）在回應路透社提問時表示，本月5日的大選結果等於是「授權他兌現競選期間所做出的承諾，他將會兌現」。

拜登政府今年1月暫停批准液化天然氣出口新案，以完成有關出口對環境和經濟影響的研究。美國能源部官員表示，能源部年底前將有新的提案更新分析結果，以展開60天公眾評論期。

報導引述參與討論的不具名人士說法指出，交接團隊中的一些人正在討論將環境保護署（EPA）總部遷出華府。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1131109

#川普
#巴黎協定
#拜登
#美國能源部
#淨零國際
#氣候
#美選速報
延伸閱讀
彭啓明：川普勝選 全球因應氣候變遷可能像遇亂流科學家示警全球7年內升溫恐破1.5度 巴黎協定氣候目標難達成聯合國COP29會議11至22日登場 氣候融資必為熱議話題川普強勢回歸 馬克宏籲歐洲團結：別做草食動物川普2.0紅潮來襲 保護主義再起？對台灣影響彙整一次看COP29堪稱氣候融資峰會 議程、目標與重要性一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普2.0紅潮來襲 保護主義再起？對台灣影響彙整一次看
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：