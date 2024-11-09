CNN：川普恐在美違法調兵 五角大廈官員討論如何應對

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）引述數名美國國防官員報導，針對美國總統當選人川普上任後若下令在國內部署現役部隊，五角大廈官員正就國防部要如何回應進行非正式討論。

報導說，川普（Donald Trump）曾暗示，他對於調動美國現役部隊進行國內執法及執行大規模驅逐出境持開放態度。川普也曾表達他想讓聯邦政府內都是效忠國家的人，並且要把美國國家安全體制內的「腐敗分子清乾淨」。

川普上回主政期間，與美國軍方領導階層大多關係緊繃。例如現已退休的時任參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席密利（Mark Milley）曾採取步驟，來限制川普動用核武的能力；川普則屢屢稱美軍將領都是「覺醒派」（woke）、「軟弱」且「無能的領導人」。

美國國防部官員如今準備面臨五角大廈可能大改組，而正在進行針對各種情況的沙盤推演。其中1位官員透露：「我們都正在為最壞情況做準備和規劃，但實際上我們還不知道事情將如何發展。」

川普當選讓五角大廈內部對於1種情況產生疑慮，也就是若美國總統發布違法命令時會發生什麼事，尤其若川普在國防部的政治任命官員不反抗。

另1位五角大廈官員便表示：「美軍依法不得服從違法命令。但問題是（出現違法命令後）會發生什麼事？我們會見到軍方高階將領辭職？還是他們會認為這麼做是拋棄部屬？」

現階段仍不清楚川普將任命誰領導美國國防部，但1名經歷過川普上個任期的五角大廈官員說，國防部官員們認為，這回川普和他的團隊將努力避免重複他上次執政時與軍方的「敵對」關係。

許多五角大廈官員最關切的，莫過於川普打算如何在國內調動美軍。他10月才說，軍隊應用於處理他所聲稱的「內部敵人」和「激進左派瘋子」。

面對身為三軍統帥的總統可能濫權，美國國防部能夠預先採取的抵擋行動相當有限。雖然五角大廈律師能夠也確實會針對總統命令的適法性提供軍方領導人建議，但若要防止川普派出美軍士兵在美國街頭執法，並沒有真正的法律防範機制。

美國邊境目前已有數以千人部隊駐紮，包括現役和預備役官士兵以及國民兵。但消息官員表示，這些部隊也可能奉命調派到美國各市區，以協助執行川普在競選期間屢次提及的大規模驅逐非法移民計畫。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1131109