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早安世界》川普宣誓就職 正式成為美國第47位總統
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川普就職插曲 凱莉安德伍清唱化解尷尬時刻

2025/1/21 07:36（1/21 08:15 更新）
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美國總統川普就職典禮，鄉村天后凱莉安德伍演唱「美哉美國」。（法新社）
美國總統川普就職典禮，鄉村天后凱莉安德伍演唱「美哉美國」。（法新社）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）美國總統川普就職典禮，鄉村天后凱莉安德伍演唱「美哉美國」時，伴奏意外出問題、全場呆站近2分鐘的尷尬時刻；她展現歌唱實力，無伴奏清唱獲得滿堂彩。

川普（Donald Trump）今天在華府國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）宣誓成為美國第47位總統，發表演說之後，司儀宣布歌手凱莉安德伍（Carrie Underwood）演唱歌曲「美哉美國」（America the Beautiful）。

但凱莉安德伍上台之後，伴奏出狀況，全場靜默、呆站將近2分鐘。川普與第一家庭成員，卸任總統拜登、觀禮的前總統小布希、柯林頓、歐巴馬等貴賓尷尬空等。

此時，凱莉安德伍在工作人員的詢問下，示意她可以清唱。她拿起麥克風說「如果你知道歌詞，幫我一起唱」。

這首「美哉美國」（America the Beautiful）具有非官方國歌的地位，經常在國家慶典、體育賽事中演唱，歌詞中讚美廣闊的天空、金色的麥浪、豐收的大地，「美國！美國！願上帝施恩與你，團結友愛彰顯你的良善，從海洋到閃耀的海洋」。

凱莉安德伍展現硬底子實力，歌聲頗具感染力，獲全場一起合唱，轉播鏡頭拍到卸任總統拜登、卸任副總統賀錦麗、前總統柯林頓、前國務卿希拉蕊都開口跟著唱。

影片來源：中央社

▲凱莉安德伍清唱約在影片3:42:44處

凱莉安德伍今年41歲，出身選秀節目「美國偶像」（American Idol）並在最新一季的節目當中擔任評審。

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她在就職典禮上，用清唱化解尷尬時刻，演唱結束之後獲得全場掌聲。她展露笑容，拍手鼓掌回應現場貴賓的合唱，接著轉身與卸任總統拜登、新任總統川普及副總統范斯握手致意。

4年前，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）在拜登的就職典禮上演唱「美哉美國」。2008年碧昂絲（Beyoncé）在前總統歐巴馬的就職典禮上演唱「美哉美國」。（編輯：高照芬）1140121

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