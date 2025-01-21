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馬斯克喊政府效率部上火星 致敬手勢似納粹禮惹議

2025/1/21 08:25（1/21 08:42 更新）
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億萬富豪馬斯克20日在美國總統川普的就職典禮上做出右臂伸直敬禮的手勢，被質疑像是「納粹禮」。（路透社）
億萬富豪馬斯克20日在美國總統川普的就職典禮上做出右臂伸直敬禮的手勢，被質疑像是「納粹禮」。（路透社）
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（中央社記者張欣瑜舊金山20日專電）川普宣誓就職，超級支持者馬斯克難掩興奮之情，當川普提到要在火星上插美國國旗時，他鼓掌叫好，上台發表演說表示要把政府效率部送上火星，同時做出一個右臂伸直敬禮的手勢，被質疑像是「納粹禮」。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天與多位科技巨頭出席川普（Donald Trump）就職典禮，站在比多數閣員更前排位子。川普致詞提及將派遣美國太空人將國旗插上火星，站在川普小兒子拜倫川普（Barron Trump）旁的馬斯克鼓掌並對鏡頭豎起大拇指。

馬斯克隨後在X平台上PO出影片，放上美國國旗圖案，寫到「美國登陸火星」。

他今天也站上第一資本體育場（Capital One Arena）舞台發言，興奮表示，「你能想像美國太空人首次將國旗插上另一個星球會有多棒嗎？」

已被川普任命主掌政府效率部的他興奮表示，「我們會把政府效率部送上火星。」

身為美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長，馬斯克不久前表示2年內將發射星艦上火星，4年內載人登陸。

演說過程中，群眾大聲高喊「伊隆（Elon）、伊隆、伊隆」，馬斯克大動作熱情回應，高喊「我愛你們」、「我會為你們竭盡全力」。

他接受歡呼的同時，兩度把手放在胸口，隨後伸出右臂、手心朝下，這個手勢在網路上引發熱議並且被瘋傳，不少人指出這是「納粹禮」手勢。

右翼政治評論員基高爾（Evan Kilgore）在X平台上問到：「馬斯克剛剛在華盛頓的川普就職典禮上做了希特勒式的敬禮嗎...太不可思議了。」

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這個手勢也招致批評，有網友表示，「我是伊隆的超級粉絲，但…以後還是不要這樣做吧。」另有支持者出面緩頰，指出他是將手伸向觀眾，以表達感謝之意。

馬斯克的弟弟金波馬斯克（Kimbal Musk）隨後在X平台上表示，這是馬斯克人生中「最棒的演講」。（編輯：陳慧萍）1140121

#馬斯克
#美國
#川普就職
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