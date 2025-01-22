科技巨頭合資16兆在美建AI設施 川普：中國是競爭者

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（中央社記者張欣瑜舊金山21日專電）川普今天宣布，OpenAI、軟銀、甲骨文三家企業預計將合資5000億美元創建一間新公司Stargate，在美國打造AI基礎設施，以德州資料中心為起點。川普表示，要將技術留在美國，中國及其他國家是美國競爭者。

美國總統川普（Donald Trump）今天與AI新創公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、日本軟銀集團創辦人兼執行長孫正義、美國軟體業巨擘甲骨文公司（Oracle）執行長艾里森（Larry Ellison）在白宮共同宣布擴大美國AI能量。

川普宣布，三家科技巨擘總計將合資5000億美元（約16兆3250億新台幣）建造AI基礎設施，這項計畫「進展非常迅速，幾乎立即在美國創造超過10萬個工作機會」。

他表示三家公司將成立一間新公司Stargate，「相信未來會常聽到它的名字」。

從川普就職典禮眾多科技巨頭現身已可看出，川普新任期將與科技公司有密切合作。他今天指出，這項宏大計劃展現對新總統領導下的美國潛力深具信心。

川普說，「我們想要做的是，我們要把它（技術）留在這個國家。中國是競爭對手，其他國家也是競爭對手...我將通過緊急聲明提供大量幫助，因為我們情況緊急」。

他表示，他們（企業）可以在AI工廠建造能源發電設施，這將是不可思議的。

根據計畫，Stargate公司將即刻著手打造下一代AI創新所需的各種基礎設施，包括建立大型資料中心。三家公司初期將各投資1000億美元，先以德州作為起點，打造一間資料中心。甲骨文執行長艾里森表示，德州的資料中心已經在建設當中。

艾里森並說，有10棟建築正在興建當中，未來將會擴增至20棟。目前在開發的應用當中包括電子健康紀錄（Electronic Health Records），進行數據分析，提供更好的醫療計畫。

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孫正義呼應川普就職演說，表示這項宣布象徵一個新的黃金時代開始。

川普特別請阿特曼說明AI可以怎麼幫助人類對抗疾病；阿特曼表示，隨著AI進步，未來將會看見疾病以前所未有的速度被醫治，成本也會變得更低。（編輯：高照芬）1140122