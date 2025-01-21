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川普矢言開展「美國黃金年代」 願景化為現實有多重阻礙

2025/1/21 11:23（1/21 11:31 更新）
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美國總統川普20日宣誓就職。（路透社）
美國總統川普20日宣誓就職。（路透社）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天宣誓就職，他在就職演說中矢言展開「美國黃金年代」，但在國會嚴重分裂、訴訟無可避免和其他世界領袖未必配合的情況下，他將面對艱鉅任務。

川普宣誓就職後提出一系列行政命令，這是他實施擴張美國領土、限制移民、增進石化燃料生產和撤銷環保法規等廣泛政策的第一步。

路透社報導，川普的盟友和顧問們近月一直在草擬行政命令和機構規範。他們私下和公開都表示，川普2017年到2021年第一次執政時，共和黨內鬥和缺乏遠見導致他們在法庭和國會受挫，這次他們為實施願景做了更妥善的準備。

川普這次將得益於一個極為保守的聯邦最高法院，9名大法官中，有3人是由他任命。但這次是他的第2個任期，他勢必將於4年後離開白宮，他的許多提案都打破常規，肯定會引發考驗憲法界限的大量訴訟。

移民

沒有其他政策領域會比移民受到民主黨和民權組織更強烈的反對。

川普團隊今天證實打算嘗試終止「公民出生地原則」（birthright citizenship），根據這項由來已久的憲法原則，多數出生在美國的人可自動成為公民。

法律專家說，公民身分利益遭否決的人將提告，引發長期法律爭議。多數學者認為，美國憲法第14修正案保障公民出生地原則，而憲法賦予國會規範公民身分的權力。

除了川普，從未有總統試圖透過行政舉措重新定義公民身分規定。

川普承諾的移民計畫另一措施也將面臨法律障礙：援引1798年外國敵人法（Alien Enemies Act of 1798）。這項歷來只被引用過3次的法律通常允許在衝突時期驅逐特定外國人。

TikTok

川普未在就職演說中提到短影音平台TikTok，但他最近曾說會讓這款應用程式繼續在美國營運。TikTok基本上自昨天起被禁用，但僅短暫中斷服務，在川普表態會嘗試挽救後，這款應用程式仍然在線。

不過，川普的長期選項可能不多。

曾任情報官員的富而德律師事務所（Freshfields）律師柯斯蒂羅（Colin Costello）說，要長期中止禁令，可能需要川普指示司法部在特定時間內降低禁令的重要性，或乾脆不執行這項法律。但這將導致法律不確定性，而科技企業可能不願承擔這種不確定性。

川普在立法上的選項也有限。有些在聯邦參議院和眾議院的盟友曾公開說，TikTok必須賣給美國公司，否則就立即停止營運。

烏克蘭、巴拿馬、火星

川普在競選過程中常說要在就職前解決俄羅斯與烏克蘭戰爭問題，如今時間點已錯過，他的顧問現在也坦言要花數月才能達成和平協議。

川普在就職演說中也重申想收回巴拿馬運河，但這條運河屬於盟國的主權領土，目前不清楚他要怎麼做。

他還說要把墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為美洲灣（Gulf of America）。他可以指示美國地質調查所（USGS）變更地名，但不太可能獲得國際承認。

川普也矢言，在他2029年1月卸任之前，美國將把人類送上火星。這會是一項艱鉅任務。美國國家航空暨太空總署（NASA）上月才剛宣布美國太空人重返月球的計畫再次延後。

油氣鑽探

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川普今天說，他將宣布國家緊急狀態，以開放國內石化燃料生產。法律專家說，總統擁有宣布國家緊急狀態的廣泛權力，但前總統拜登已針對川普可能想實施的特定措施設置了一些障礙。

舉例來說，拜登本月稍早引用「外大陸棚土地法」（Outer Continental Shelf Lands Act）禁止在東岸和西岸外海、墨西哥灣東部和阿拉斯加州白令海（Bering Sea）部分水域等進行油氣鑽探。川普曾說要撤銷這道禁令，但法律專家不確定總統是否有此權力。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140121

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