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川普簽署行政命令 將TikTok禁令延後75天

2025/1/21 10:01（1/21 11:13 更新）
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美國總統川普20日簽署行政命令，尋求延後75天實施針對TikTok的禁令。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自Pixabay圖庫）
美國總統川普20日簽署行政命令，尋求延後75天實施針對TikTok的禁令。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令，尋求延後75天實施針對短影音應用程式TikTok的禁令。根據禁令，TikTok原應於昨天停止在美營運。

路透社報導，這道命令指示司法部長不要執行相關法律，「以便讓我的政府有機會決定有關TikTok的適當行動方針」。

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這道命令也指示司法部發函給蘋果（Apple）、谷歌（Google）、甲骨文（Oracle）等與TikTok合作的企業，「說明沒有違反法規，並對發生在上述特定期間的任何行為不負有責任」。

被問到有關TikTok的行政命令有何作用時，川普說，「只是給我權力（讓它）出售或關閉它」，還說他必須做出決定。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140121

#TikTok
#川普
#司法部長
#美國
#路透社
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