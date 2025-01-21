川普簽署行政命令 將TikTok禁令延後75天
2025/1/21 10:01（1/21 11:13 更新）
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令，尋求延後75天實施針對短影音應用程式TikTok的禁令。根據禁令，TikTok原應於昨天停止在美營運。
路透社報導，這道命令指示司法部長不要執行相關法律，「以便讓我的政府有機會決定有關TikTok的適當行動方針」。
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這道命令也指示司法部發函給蘋果（Apple）、谷歌（Google）、甲骨文（Oracle）等與TikTok合作的企業，「說明沒有違反法規，並對發生在上述特定期間的任何行為不負有責任」。
被問到有關TikTok的行政命令有何作用時，川普說，「只是給我權力（讓它）出售或關閉它」，還說他必須做出決定。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140121
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