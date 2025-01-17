「TikTok難民」小紅書蜜月期去得快 初次體驗不滿中國式審查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港17日綜合外電報導）隨著美國對短影音平台TikTok「不賣就禁」大限逼近，越來越多美國民眾轉至中國社群媒體小紅書創建帳戶，然而其中一些人對北京的內容審查制度感到不滿，蜜月期迅速告終。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，許多自稱「TikTok難民」的海外用戶突然大量湧入小紅書，為這款應用程式帶來新挑戰，因為小紅書必須在符合中國嚴格的內容審查規定，以及為不懂中文的新用戶提供正面體驗之間取得平衡。

許多人在小紅書玩得很開心。美國藝術家羅伯茲（Heather Roberts）在TikTok有3萬2000多名追蹤者，身為小紅書新手，她表示自己很喜歡使用這款中國應用程式，因為「每個人都很友善、很親切」。

羅伯茲告訴CNN：「我們發現，中國人和我們並沒有多大不同。這確實讓我們團結在一起，這真的是一件美妙的事情。」

但對越來越多美國用戶而言，這段蜜月期相當短暫。一些人才使用小紅書短短幾天，就開始對審查規則感到不滿，這類限制遠超他們習慣的範圍。

被禁止的不只是暴力、仇恨言論或色情內容，中國網路以審查不斷增加的敏感詞彙聞名，這些詞彙可能涉及政治或其他議題。

中國當局制定審查規範，但一般是由各平台負責執行，因此平台通常會聘用大量審查人員來刪除違反規定的內容。這些平台不得不嚴格進行審查，否則恐面臨罰款、暫停服務，甚至停止營運等懲處。

一名美國用戶在小紅書上聲稱其自我認同為「非二元性別者」，此人告訴CNN，本月14日在小紅書發文詢問該平台是否歡迎同志數小時後，這篇貼文便遭到刪除。

另一位男性用戶對小紅書移除他的上半身照片感到沮喪，並發文問道：「為何我不能發布自己健身和腹肌的照片？」他還說，他在「TikTok和Instagram從未遇過這樣的問題」。

當被問及中國是否會加強審核海外用戶上傳的內容，中國外交部發言人郭嘉昆15日於例行記者會中表示，使用何種社群媒體是「個人選擇」。

中國官媒「人民日報」昨天刊出一篇評論，稱海外用戶湧入小紅書表明北京的軟實力日益增長，「毫無疑問，這得益於中國厚重的歷史文化積澱…，也得益於國家的開放、民眾的友善、社會的包容」。

CNN報導，不諳中國網路規則的用戶大量湧入，迫使小紅書急忙招聘熟悉西方文化的英語內容審查人員。

一些中國小紅書用戶也發文提醒美國使用者如何應對審查制度。舉例來說，有些人公開呼籲這些新手接受中國擁有台灣主權的立場。

透過 Google News 追蹤中央社

中國科技分析師、策略性傳播與公關服務諮詢公司「小波諮詢」（Wavelet Strategy）創辦人楊方曦談到，儘管小紅書的內容審查人員和中國政府因美國人大舉遷入這款應用程式而面臨挑戰，這仍被視為中國的「一大勝利」。

楊方曦指出：「這是一群自主選擇、擁有好奇心的用戶，他們樂意了解數位防火長城另一側的世界，並願意接受自己先前對中國及其人民的認知可能被證明是錯的。」（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1140117