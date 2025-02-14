TikTok禁令寬限期獲延長 重新在蘋果谷歌平台上架
2025/2/14 11:19（2/14 11:28 更新）
（中央社台北14日電）綜合路透社等外媒今天報導，隨著美國總統川普將短影音應用程式TikTok禁令的寬限期延長至4月，TikTok已經重新在美國蘋果（Apple）及谷歌（Google）的應用程式商店上架。
綜合路透社等外媒今天報導，川普（Donald Trump）宣布將TikTok禁令的寬限期延長至4月5日，並保證分發或維護TikTok的公司不會被罰款。TikTok已重新在美國蘋果及谷歌的應用程式商店上架。
透過 Google News追蹤中央社
TikTok的禁令原定1月19日生效，但川普1月20日上任後隨即簽署行政命令，延緩實施TikTok禁令75天。
川普在美國當地時間13日表示，他仍然希望達成協議以保持TikTok在美繼續營運，他認為中國國家主席習近平會批准TikTok售予美國買家。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140214
延伸閱讀川普：TikTok禁令寬限期可能延長 仍盼達成協議德媒：馬斯克表示無意收購TikTok川普下令設美國主權財富基金 可能用於收購TikTok川普：微軟正在洽談收購TikTok事宜「TikTok難民」小紅書蜜月期去得快 初次體驗不滿中國式審查
- TikTok禁令寬限期獲延長 重新在蘋果谷歌平台上架2025/02/14 11:19
- 2025/02/14 08:53
- 2025/01/28 11:26
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
川普：TikTok禁令寬限期可能延長 仍盼達成協議