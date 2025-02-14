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TikTok禁令寬限期獲延長 重新在蘋果谷歌平台上架

2025/2/14 11:19（2/14 11:28 更新）
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短影音平台TikTok App圖示。（路透社）
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（中央社台北14日電）綜合路透社等外媒今天報導，隨著美國總統川普將短影音應用程式TikTok禁令的寬限期延長至4月，TikTok已經重新在美國蘋果（Apple）及谷歌（Google）的應用程式商店上架。

綜合路透社等外媒今天報導，川普（Donald Trump）宣布將TikTok禁令的寬限期延長至4月5日，並保證分發或維護TikTok的公司不會被罰款。TikTok已重新在美國蘋果及谷歌的應用程式商店上架。

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TikTok的禁令原定1月19日生效，但川普1月20日上任後隨即簽署行政命令，延緩實施TikTok禁令75天。

川普在美國當地時間13日表示，他仍然希望達成協議以保持TikTok在美繼續營運，他認為中國國家主席習近平會批准TikTok售予美國買家。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140214

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