TikTok禁令寬限期獲延長 重新在蘋果谷歌平台上架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）綜合路透社等外媒今天報導，隨著美國總統川普將短影音應用程式TikTok禁令的寬限期延長至4月，TikTok已經重新在美國蘋果（Apple）及谷歌（Google）的應用程式商店上架。

綜合路透社等外媒今天報導，川普（Donald Trump）宣布將TikTok禁令的寬限期延長至4月5日，並保證分發或維護TikTok的公司不會被罰款。TikTok已重新在美國蘋果及谷歌的應用程式商店上架。

透過 Google News 追蹤中央社

TikTok的禁令原定1月19日生效，但川普1月20日上任後隨即簽署行政命令，延緩實施TikTok禁令75天。

川普在美國當地時間13日表示，他仍然希望達成協議以保持TikTok在美繼續營運，他認為中國國家主席習近平會批准TikTok售予美國買家。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140214