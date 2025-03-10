TikTok命運懸而未決 川普：美方正與4個團體洽談
2025/3/10 10:27（3/10 10:38 更新）
（中央社空軍一號9日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他的政府正在就出售中國社群媒體平台TikTok相關事宜與4個不同團體接觸，而所有選項都很不錯。
路透社報導，美國國會去年通過一項法案，以國家安全為由，要求中國母公司字節跳動（ByteDance）出售TikTok美國業務，否則將在國內全面封殺這個短影音分享平台。「不賣就禁」法自1月19日生效以來，TikTok的命運一直懸而未決。川普1月20日就職後簽署行政命令，將法案執行時間延後75天。
當被問及是否很快將就TikTok達成協議時，川普在空軍一號（Air Force One）上告訴記者，「有可能」。
川普補充說：「我們正在和4個不同的團體打交道，而且很多人都想要它…這4個選項都不錯。」
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路透社在非正常辦公時間向TikTok和字節跳動提出回覆置評的要求，但未獲立即回應。
TikTok掀起的混亂吸引了一些潛在買家，包括美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇前老闆麥考特（Frank McCourt）都對此展現出濃厚興趣。根據分析師估計，TikTok價值可望高達500億美元。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140310
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