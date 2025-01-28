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川普：微軟正在洽談收購TikTok事宜

2025/1/28 11:26（1/28 11:53 更新）
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TikTok示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社邁阿密27日綜合外電報導）美國總統川普今天向媒體表示，微軟（Microsoft）正在洽談收購短影音平台TikTok事宜。川普並表示，他樂見各方開戰競標這個應用程式（App）。

鑒於目前非正常辦公時間，微軟和TikTok並未立即回應路透社置評請求。

川普先前曾表示，他正與多方討論收購TikTok一事，預計於接下來30天內就這個App的未來做出決定。

美國國會去年通過俗稱「不賣就禁」的美國聯邦法律「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA），是因為擔憂中國政府可能利用TikTok監控美國人，或透過資料蒐集和內容操縱來暗中影響美國輿論，因此要求字節跳動在本月19日前脫手TikTok，否則TikTok將在美國被禁。

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而「不賣就禁」法本月19日生效前TikTok曾短暫熄燈，影響美國境內約1.7億使用者。

川普這個月20日宣誓就職之後簽署行政命令，尋求將「不賣就禁」法延後75天執行。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140128

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