川普：對馬斯克買TikTok持開放態度
2025/1/22 09:30（1/22 09:49 更新）
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他將對科技大亨馬斯克（Elon Musk）收購短影音平台TikTok持開放態度。
馬斯克是社群媒體平台X老闆，而TikTok母公司是中國字節跳動（ByteDance）。
綜合法新社和路透社報導，TikTok近日短暫在美停止營運，川普昨天上任簽署行政命令，尋求延後75天實施針對TikTok的「不賣就禁」法。
美國國會去年通過此法是因為擔憂中國政府可能利用TikTok監控美國人，或透過資料蒐集和內容操縱來暗中影響美國輿論，因此要求字節跳動在本月19日前脫手TikTok，否則TikTok將在美國被禁。
川普今天在記者會上被問到是否願意接受世界首富馬斯克收購TikTok時說：「如果他想買，我會接受。」
川普還說：「我與TikTok大老闆們見過面…因此，我在考慮跟某人說『買下它，然後將一半（股權）給美國』。」
川普昨天也提到美國和字節跳動建立「50-50合作夥伴關係」的構想，但未就方式提供細節。
川普今天被問到他的手機是否有下載TikTok時說：「沒有，但…我想我現在會去用它。」
TikTok在伺服器供應商甲骨文（Oracle）的默契配合下，本月19日在美國恢復服務，並歸功川普承諾拯救TikTok，讓TikTok有望翻轉命運。
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美國現有用戶仍可使用TikTok，但新用戶今天仍無法在蘋果（Apple）和谷歌（Google）應用程式商店下載TikTok。
彭博（Bloomberg News）上週報導說，中方人員已在初步討論是否選擇將TikTok在美國業務賣給馬斯克，但字節跳動否認這個說法。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140122
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