美中持股各半讓TikTok合法 關鍵在演算法歸誰

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國候任總統川普表示將於就職日簽行政命令暫緩禁TikTok，且有意透過合資企業方式讓原母公司繼續保有。但分析指若演算法不在美方持有範圍，川普「妙計」仍無助問題解套。

TikTok「不賣就禁」法19日生效，川普旋即於當天凌晨透過自家社媒宣布將於20日就職當天頒行政命令，「延後禁令生效期限，便於我們達成協議確保國家安全」。

川普並以模糊語彙描述他的最新想法：讓目前TikTok的母公司和日後可能參與的美方實體共組持股各佔50%的合資企業來接手，意即不排除中方業者繼續保有TikTok在美營運。

但川普這套構想能否符合禁令規範不無疑問。法律明定除非經營者與演算法由美國控制，否則禁止在美使用TikTok。

川普從原本打算禁用轉為決心維護，讓TikTok不啻坐雲霄飛車。19日除川普宣布會暫緩執行禁令，候任白宮國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）也稱儘管有諸多國安隱憂，但TikTok仍是「一款非常棒的app，為1.7億美國人所愛用，我們有信心挽救TikTok的同時也能保護住美國人的資料」。

美國國會去年4月跨黨派壓倒性通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁），總統拜登同月簽署，規定中國母公司字節跳動（ByteDance）若不脫手，TikTok將於今年1月19日起在美被禁。

當初通過這部法律是出於國安全隱憂，人們擔心TikTok演算法可能被中國政府控制，或中方官員會拿到用戶資料及用戶所在位置遭定位。而擔憂TikTok演算法恐被秘密設計為藉推播內容影響美國民眾的疑慮始終未消。

目前川普的說法仍不具體，不清楚日後加入合資公司的美方合夥會是私人企業還是政府本身。

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紐時指出，如果字節跳動仍為TikTok演算法的持有者與研發者，而演算法依然是中國工程師在中國所編寫，即便美中雙方共組持股各佔50%的合資企業接手，恐仍不見容於「不賣就禁」法。

去年有分析指出，中方已表明出售或剝離TikTok涉及管制技術出口問題，必須按中國法規行事。然而北京早在2020年已調整「中國禁止出口限制出口技術目錄」，項目包含人工智慧AI及抖音等app所用的推薦演算法，中方會同意讓TikTok核心關鍵技術握於外人之手的可能性微乎其微。（譯者：陳亦偉）1140120