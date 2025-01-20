傳川普上任後將宣布能源緊急狀態 大幅翻轉拜登政策

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，知情人士透露，美國總統當選人川普準備援引緊急權力，一方面推動國內能源生產計畫，一方面翻轉拜登總統過去為對抗氣候變遷採取的行動。

這是川普為兌現提高國內能源生產的選舉支票，會採取的系列行動之一，從明天宣誓就職後幾小時就會展開。

基於保密理由要求不具名的人士表示，川普準備推動政策改弦更張，在聯邦土地上實現新的石油和天然氣開發，同時指示取消拜登時代的氣候法規。

雖然許多行政行動只是啟動漫長的監管程序，但會觸及從油田到汽車經銷商的美國能源業各個領域，也凸顯川普決心調整聯邦政府油氣生產政策，與拜登遏制化石燃料的努力大相逕庭。

目前不清楚宣告能源緊急狀態會怎麼運作，但總統可以藉此啟動特別權力，譬如調控原油運輸，或指導電力的生產和傳輸方式。

川普競選期間早已承諾會宣布全國能源緊急狀態，他說此舉是為了提升能源產量，以因應人工智慧（AI）快速普及所激發的能源需求。

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據紐約大學（NYU）布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）報告，宣布全國緊急狀態後，總統可以動用通常用於解決問題的150項特別權力，例如因應颶風、恐怖攻擊等突發事件。

這將標誌著華盛頓的重大轉變，環保人士多年來一直向拜登施壓，要求其宣布氣候緊急狀態，並據此停止石油開採出口，甚至減少國內原油流通。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140120