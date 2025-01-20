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拜登總統任期最後一天 呼籲美國人保持信念

2025/1/20 09:01（1/20 09:25 更新）
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（中央社南卡羅來納州北查爾斯頓19日綜合外電報導）在作為美國總統最後完整一天，也是紀念民權鬥士金恩博士的國定假日，拜登今天訪問南卡羅來納州，呼籲美國人民「堅信更好的日子即將到來」。

法新社報導，在將白宮移交給川普的前一天，拜登在北查爾斯頓（North Charleston）歷史悠久的非裔美國人教堂皇家傳道浸信教會（Royal Missionary Baptist Church）參加禮拜。

拜登向在場信眾保證他「不會離開」，並表示美國「必須保持參與，我們必須堅信更好的日子即將到來」。

他也談到要繼續努力，實現金恩博士（Martin Luther King Jr.）無種族歧視國家的夢想。

在美國，種族進展並非總是順利，有些人認為川普當選代表了退步，尤其是2015年川普曾公開宣稱前總統歐巴馬並非美國人。

但拜登告訴教會信眾：「每次我在非裔美國人教會時，我總會想到一個詞，那就是『希望』。」

影片來源：The White House

1月20日是金恩博士紀念日，他在1964年獲得諾貝爾和平獎殊榮，提倡非暴力抗爭，為非裔美國人爭取平等權利，於1968年被暗殺。

拜登今天訪問南卡羅來納州，雖然大部分獲得好評，但也出現一些雜音。

雖然群眾在車隊經過時揮手並舉著「謝謝你，喬」的標語，但也有一小群人高喊「拜登是戰犯」，將加薩（Gaza）衝突中人民大量死亡歸咎於他。

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他也簡短談到今天稍早生效、具里程碑意義的加薩停火協議，並說：「達成這項協議的過程一點也不容易。」

在有關中東的簡短發言中，拜登告訴記者，加薩的初步停火協議帶來了希望，但未來是否能持續成功「將取決於下一屆政府」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140120

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