拜登告別演說5重點 對未來提警告「權和錢集中在少數人」[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今晚的告別演說讓人有些許訝異，他並未列舉政績，反倒是利用演說機會，對未來提出可怕的警告，並呼籲修憲。

拜登任期將於20日結束，之後將由他曾聲稱對國家構成生存威脅的川普（Donald Trump）接任，美聯社整理出拜登50多年政治生涯最後一次重要演講的5個重點：

示警未來

就像艾森豪（Dwight Eisenhower）1961年告別演說時表達對「軍事工業複合體」的擔憂一樣，拜登藉著告別演說機會，對美國人民發出一系列警告。

拜登表示，隨著權力和金錢愈來愈集中在少數人手中，「寡頭政治正在美國形成」。他批評「科技產業複合體和社群媒體」，「為了權力和利益而說謊掩蓋真相」。

他還敦促美國繼續因應氣候變遷，「我們不能被逼得犧牲未來」。

對於一位以樂觀為榮的政治人物而言，這番話算是相當嚴厲。

呼籲修憲

拜登也藉著演說，提出他最雄心勃勃的提議之一。他希望修憲，「明確寫著沒有一位總統可以豁免於他或她任內犯下的罪行」。

對拜登而言，這是一場漫長的告別

今晚的演說是拜登在白宮任期結束之際舉行的多場活動之一。13日，他在國務院發表關於外交政策的演說，並接受採訪。他還命名了新的國家紀念碑，發布關於美國使用人工智慧（AI）的新規則，並宣布以色列和哈瑪斯（Hamas）達成停火。

拜登20日卸任，19日造訪南卡羅來納州將是他卸任前最後一場公開露面，屆時他將參觀位於查爾斯頓（Charleston）的「國際非裔美國人博物館」（International African American Museum，IAAM）。

4年前，南卡是他入主白宮的關鍵之一，助他贏得民主黨總統候選人提名。

告別演說不一定在白宮舉行

每位總統發表告別演說的地點並不一定一樣，歐巴馬（Barack Obama）是在芝加哥家中講話，小布希（George W. Bush）則是選在白宮東廳（East Room）。川普4年前不承認敗選，但他預先錄製講話，並於2021年1月19日公開。

拜登選擇在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）發表講話，第一夫人吉兒、兒子韓特和其他家人都在身邊。

肯定副總統賀錦麗

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

拜登發表演說時，橢圓形辦公室內還有副總統賀錦麗（Kamala Harris）和她的夫婿任德龍（Doug Emhoff）。拜登在一場災難性的辯論表現後放棄連任，之後由賀錦麗取而代之成為民主黨總統候選人。

拜登表示，賀錦麗是「很棒的夥伴」，還說她和任德龍已經變得「像家人一樣」。說到這裡，第一夫人吉兒伸手握住了賀錦麗的雙手。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140116