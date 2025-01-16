拜登告別演說 警惕權力財富集中、籲守護美國理想

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（中央社記者石秀娟華盛頓15日專電）美國總統拜登今天發表告別演說，祝賀下任政府順利，並警告美國漸形成少數富豪掌控的寡頭政治，若權力遭濫用且缺乏制衡，將嚴重威脅民主及每個人公平發展的機會。他呼籲民眾守護美國理念。

82歲的拜登（Joe Biden）將卸任，也將結束超過半世紀的從政生涯。

拜登今天在白宮橢圓形辦公室以演說向人民告別，表示他對未來最憂慮的是「權力集中在極少數超級富豪的手中」，也提到財富、科技集中的危險。

「今天，美國正逐漸形成一個由極端財富、權力和影響力構成的寡頭政治，這種現象威脅我們的民主制度、基本權利與自由及每個人公平發展的機會。」

拜登說，美國應修憲，規定任何總統在其任內的犯罪行為，都不應享有豁免權。

美國總統當選人川普（Donald Trump）去年在國會山莊暴動案的訴訟中，贏得最高法院裁決，裁決認定，總統對其任內的公務作為享絕對豁免權。

拜登也指出，美國應修法，不能讓億萬富豪減稅，而是要確保他們繳納應繳稅負。

拜登指的是共和黨正在國會推動的減稅方案，共和黨希望延長川普在2017年首任執政期間實施的減稅方案，並納入川普在競選期間的新增減稅承諾。民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）批評，該方案主要受益者是1%最富有的有錢人。

拜登說，每個人都可以盡量賺錢，「但必須遵守相同的規則，繳納應繳的稅款。」

拜登提出他的憂慮時，沒有直接點名將上任的川普政府。拜登也說，他希望下任政府成功，因為他希望看到美國成功，但他也必須提出「警告」。

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拜登也提到他對人工智慧的看法。他指出，如果沒有適當的防範規範，人工智慧可能帶來威脅，「我們必須確保人工智慧是安全、值得信賴，並對全人類有益」，人們應該掌握治理權。應由自由國度美國、而非中國引領人工智慧的發展。

他最後說，「經過50年的公共服務，我向你們保證，我依然相信這個國家代表的理念：制度的力量與人民的品格至關重要，且必須延續下去。現在輪到你們來守護了。願你們都成為火炬的守護者。願你們保持信念」。（編輯：高照芬）1140116