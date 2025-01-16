華郵：川普考慮祭行政命令 暫緩執行TikTok禁令

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天引述兩名知情人士說法報導，美國候任總統川普正考慮在上任後簽署行政命令，讓短影音平台TikTok「不賣就禁」法暫緩60到90天再執行。

路透社提到，華郵並未說明川普採取這樣的行動如何能在法律上站得住腳。

知情人士今天告訴華郵，TikTok打算在19日聯邦禁令生效時，關閉旗下社群媒體應用程式的美國業務，除非在最後一刻有撤銷令發布。TikTok約有1.7億名美國使用者。

根據美國現任總統拜登去年4月簽署的新法，如果TikTok母公司中國「字節跳動」（ByteDance）未能撤資，TikTok將在美國面臨下架，禁止在蘋果（Apple）或谷歌（Google）的應用程式商店有新的TikTok下載活動。

理論上，下載過TikTok的用戶仍可使用TikTok，除非新法也自19日起禁止美國企業提供得以發布、維護或更新TikTok的服務。

川普交接團隊沒有立即發表評論。川普曾表示，應該讓他上任後有時間能就此問題尋求「政治解決方案」。

一名白宮官員今天向路透社表示，如果最高法院沒有採取行動，拜登也不打算在任內最後幾天擋下禁令，並說如果字節跳動沒有自TikTok撤資的可靠計畫，拜登在法律上無法介入。

美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）今天尋求全體同意，將字節跳動自TikTok撤資的最後期限延後270天，但這項提議遭共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）擋下。

知情人士說，如果遭到封殺，TikTok打算讓用戶在試圖開啟應用程式時看到一則彈跳訊息，引導他們前往包含TikTok禁令相關資訊的網站。

透過 Google News 追蹤中央社

知情人士還說，TikTok也計劃提供用戶下載所有個人資料的選項，以便他們保存個資。

美國最高法院目前還在決定是否維持新法並讓TikTok在19日遭到封殺、推翻新法或暫停執行新法，讓法院有更多時間做出決定。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140116