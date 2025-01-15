禁令逼近 TikTok向在美員工保證繼續支薪

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）熱門短影音平台TikTok公司高層在路透社今天所見的內部備忘錄中表示，即使美國最高法院未推翻針對TikTok的「不賣就禁」新法，TikTok仍計劃繼續向在美員工支付薪資。

路透社報導，這個廣受歡迎的短影音平台為中國企業「字節跳動」（ByteDance）所有，在美國擁有約7000名員工。

這份致TikTok員工的備忘錄寫道：「我再怎麼強調都不為過，你們（員工）的福祉是重中之重，因此最重要的是，我想強調，公司會保障在美員工的就業、薪資與福利，我們的辦公室將持續辦公，即使眼前的情況未能在1月19日期限前獲得解決。」

儘管美國候任總統川普和國會議員上週呼籲將強制TikTok在19日前出售的期限延後，美國最高法院似乎仍傾向維持去年4月通過的新法。

川普將在這項新法生效隔天宣誓就職。他先前表示，應該讓他上任後有時間尋求「政治解決」。

TikTok在備忘錄中表示：「我們的領導團隊仍然專注於評估各種情況，並繼續規劃前進的道路。」

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TikTok說：「這項法案所述並不會影響各位受僱的實體，只會影響美國使用者的體驗。」TikTok還說，公司將持續因應相關情況，以保護旗下員工和超過1.7億名美國用戶。

倘若最高法院未在19日前阻擋這項新法，蘋果（Apple）或谷歌（Google）應用程式商店將不能再下載TikTok，但現有用戶仍可在一段時間內繼續使用這個應用程式。由於其他公司將被禁止向TikTok提供支援，這個短影音平台將逐漸減少服務，最終停止運作。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140115