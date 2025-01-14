美媒：TikTok若難逃被禁 評估在美業務賣馬斯克

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（中央社紐約13日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）今天披露，若短影音平台TikTok難逃「不賣就禁」新法，中方正考慮一個涉及出售TikTok在美業務給億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的可能選項。

美國的新法施壓TikTok於本月19日前脫離中國母公司「字節跳動」（ByteDance），否則在美國面臨禁令。

報導指出，中方官員較希望字節跳動持續控制TikTok，TikTok正就美方禁令向美國聯邦最高法院提出上訴，然而最高法院上週似乎表態傾向維持新法。

報導提到，一種可能狀況是讓馬斯克的社媒平台X控制TikTok在美業務並共同經營，但中方官員尚未就推動此事達成確定共識，研議也還在初步階段；報導另稱中方高層討論TikTok日後在美國的相關的應變計畫，當作與候任總統川普討論合作的一環。

路透社指出，目前不清楚位字節跳動對相關討論的了解程度，馬斯克與TikTok的參與程度也還不明，也沒有關於字節跳動、TikTok和馬斯克之間是否就可能的交易進行過談判的資訊。

TikTok發言人以電郵答覆財經媒體CNBC「不能指望我們對純屬虛構的內容置評」。

中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室和中國商務部也是涉入TikTok命運的單位，目前也尚未聯繫到這兩個機構尋求回應。

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聯邦最高法院上週就拜登政府去年4月簽署的TikTok「不賣就禁」新法舉行言詞辯論。TikTok的法律團隊主張新法侵犯上億美國用戶的言論自由，美國政府則主張若TikTok背後為中國母公司，會對美國構成國安風險；有媒體從大法官一些話嗅出最高法院立場似乎站在美國政府這邊。

網路創作者們等候TikTok命運的同時，也正另覓可能的替代。CNBC報導，中國社媒平台「小紅書」國際版RedNote截至13日登上Apple Store免費下載的榜首，排第2的是同屬字節跳動的社媒應用程式Lemon8，後者類似IG可分享生活方式的照片和影音。（譯者：曾依璇、陳亦偉/核稿：張曉雯）1140114