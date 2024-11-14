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美媒：川普上任後將阻止對TikTok禁令

2024/11/14 13:51（11/14 14:19 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社台北14日電）美國「華盛頓郵報」近日引述消息人士報導，美國總統當選人川普明年上任後將試圖阻止美國對TikTok的禁令。川普在競選期間曾承諾，一旦當選將拯救TikTok。

華郵12日報導，據美國兩黨今年4月通過的法律，TikTok面臨最後通牒，必須在明年1月前將美國業務出售給非中國買家，否則將禁止在美國使用。這個日期貼近川普將展開的第二任期。

報導引述川普的前顧問康威（Kellyanne Conway）說，川普很欣賞TikTok的影響力，並在競選期間巧妙利用TikTok、Podcast等新媒體而獲得勝利。

川普目前並未宣布TikTok禁令，但一些顧問已表態，希望川普在必要時代表TikTok進行干預。

川普在白宮的第一個任期內簽署了一項禁止TikTok的行政命令，但他在今年總統競選期間立場大轉彎，誓言要保護TikTok，並在6月創辦TikTok帳號後發表的首支影片中表明要「拯救TikTok」。

報導表示，美國法律目前規定TikTok母公司字節跳動剝離該業務的最後期限是明年1月19日，也就是川普就職的前一天，但字節跳動認為這項禁令違憲，即使敗訴，仍可能將這一問題延後到川普的第二任期。

據透露，川普9月時在TikTok的粉絲雖減少了400萬，但在選前的TikTok粉絲量仍有610萬，遠超過落敗的民主黨總統候選人賀錦麗。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1131114

#TikTok
#川普
#美國
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