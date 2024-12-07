美國要求與中國母公司「斷連結」 TikTok告違憲敗訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電）美國法令限期短影音平台TikTok明年1月19日前與中國母公司字節跳動「斷開連結」，否則面臨下架命運。TikTok與母公司批評這侵犯言論自由後提告，法院今天以國安考量駁回，維持「不賣就禁」。TikTok不服，將訴諸最高法院。

哥倫比亞特區巡迴上訴法院今天與司法部同一陣線，認為美國政府有權禁TikTok，因為TikTok可能會在北京壓力下提供美國1.7億用戶數據，構成國安風險。

法院在意見中提到，政府提供有說服力的證據，證明「不賣就禁」的法令是為了維護國安量身制定，宣布駁回TikTok等的提訴。

TikTok已宣布將訴諸最高法院。「華盛頓郵報」報導，TikTok發言人休斯（Michael Hughes）表示：「最高法院在保護美國人言論自由方面有悠久歷史，我們希望他們在這個重要的憲法問題上能夠做到這點」。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）挺法院判決，稱此為「阻止中國政府將TikTok武器化，以收集數百萬美國人的敏感資訊、秘密操縱傳遞給美國受眾的內容，破壞我們國家安全的重要一步」。

川普1月20日上任後，TikTok何去何從是未知數。

川普曾表示他任內差點就成功禁掉TikTok，但今年3月他一改先前立場，強調TikTok雖威脅國安，但他反對禁用，因為禁用會讓年輕人受傷，還會讓Meta Platforms旗下的臉書（Facebook）更壯大。

美國司法部前國安顧問羅森施泰因（Alan Rozenshtein）表示，今天的判決對TikTok來說是最糟糕的狀況。「我認為沒有理由推測最高法院的判決會與哥倫比亞特區巡迴上訴法院的判決有什麼不同」。

羅森施泰因說，川普可能有幾種方案來幫TikTok，包括說服國會廢除「不賣就禁」法律，或指示他的新任司法部長不執行這項法律。

法院今天的判決受到對中鷹派力挺，卻使言論自由倡議團體沮喪。

美國「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）研究中國政策的專家辛格頓（Craig Singleton）形容判決是對「在敏感產業運作的外國公司的警告」。

他說，這項判決不只涉及TikTok，還包括美國將如何因應獨裁政權科技威脅的風向球。

「奈特第一修正案研究所」執行長傑佛（Jameel Jaffer）批評今天的判決對言論自由產生重大影響，並稱法院以保護美國人免受外國假訊息侵害為由支持這類言論限制，「令人不安」。

他說，外國假訊息是非常真實的事。這可能對這個國家公共討論的完整性構成非常現實的威脅。但從這些主張跳到「政府有迫切的利益去壓制它認為是外國謊言的東西」，這樣的邏輯跳太快。

華郵指出，TikTok禁令是在美中競爭加劇背景下出現，中國科技公司在華府面臨的審查程度比其他國家類似公司更嚴。

如今TikTok依法必須在明年1月19日前找新東家。美國政治新聞媒體Politico今天報導，以億萬富翁麥考特（Frank McCourt）為首的一組投資人準備推進收購TikTok的提案。（編輯：韋樞）1131207