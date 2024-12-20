美議員喊話拜登 展延TikTok「不賣就禁」期限90天
2024/12/20 15:57（12/20 16:14 更新）
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）熱門短影音應用程式TikTok的中國所有者在美國面臨「不賣就禁」法令，美國民主黨籍聯邦參議員馬基和共和黨籍參議員保羅今天敦促總統拜登，將明年1月19日期限展延90天。
路透社報導，美國聯邦最高法院昨天同意受理TikTok和母公司字節跳動（ByteDance）提出的上訴，字節跳動與TikTok方面尋求擋下「不賣就禁」法令，聯邦最高法院將於明年1月10日對本案進行口頭辯論。
馬基（Ed Markey）和保羅（Rand Paul）致函拜登：「鑑於仍在上訴中，以及法令對言論自由的不利影響，我們敦促您在1月19日期限前啟動90天的展延。」
白宮和TikTok並未立即就此事置評。
美國約有1.7億人口使用TikTok。國會今年4月通過這項「不賣就禁」議案，民主黨籍總統拜登隨即簽署成為法律。
挑戰方正在對下級法院維持該法令的裁決提出上訴。
美國司法部曾表示，作為一家中資企業，TikTok「構成極深遠且廣泛的國安威脅」，因為TikTok可以存取美國用戶大量數據，包括位置和私人訊息，以及暗中秘密操弄用戶在TikTok上觀看的內容。
TikTok始終否認對美國國安構成威脅。
TikTok和字節跳動表示，這項「不賣就禁」法令違反了旨在賦予人民言論自由保障的憲法第一修正案。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1131220
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