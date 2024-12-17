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TikTok轉向美最高法院 盼「不賣就禁」暫緩實施

2024/12/17 08:41（12/17 08:55 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）熱門短影音平台TikTok日前提出緊急聲請，尋求美國巡迴上訴法院暫時阻止「不賣就禁」新法落實，但遭駁回；TikTok今天再向美國最高法院聲請裁決。

這項總統拜登今年4月簽署的新法將迫使TikTok於明年1月19日前脫離中國母公司「字節跳動」（ByteDance），否則將在美國面臨禁令。

TikTok和「字節跳動」本月9日向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出緊急聲請，然而13日遭駁回。

TikTok隨即請求最高法院在明年1月6日之前做出裁決。

法新社報導，TikTok在向最高法院提交的文件中表示：「國會制定了大規模、前所未有的言論限制令。」

TikTok表示，若此一法律生效，將使這個「在美國最受歡迎的言論平台之一在總統就職典禮前一天關閉」。

TikTok還表示，這將讓許多使用這個平台來交流政治、商業、藝術和其他公眾關心事務的美國人無法發聲。

美國總統當選人川普準備於明年1月20日宣誓就職，這項潛在禁令可能讓美中關係緊張。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1131217

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#美國最高法院
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