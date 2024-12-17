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TikTok未防範羅馬尼亞境外介選 歐盟宣布正式調查

2024/12/17 19:27（12/17 19:46 更新）
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圖為1名男子走過掛有羅馬尼亞國旗與歐盟旗幟的建築物前。（路透社）
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（中央社記者田習如布魯塞爾17日專電）歐盟執委會宣布對中資短影音平台TikTok正式立案調查，指其涉嫌未依「歐盟數位服務法」規定防範羅馬尼亞大選出現的境外勢力操弄資訊風險。這是歐盟今年針對該平台的第3起調查。

中國抖音海外版TikTok成為外國勢力介入操弄歐洲聯盟（EU）境內選舉的重要媒介，所涉爭議自11月羅馬尼亞總統大選以來在歐盟討論日益升高，歐盟執行委員會（Europan Commission）今天正式對其展開調查。

執委會表示該調查將針對TikTok在二件事上是否有效管理風險，一是推薦系統遭假帳號操弄的風險，二是對政治廣告和付費政治性內容的內部規則。執委會也將特別調查該平台是否確實因應歐盟國家選舉時，在特定地區和特定語言上可能出現的資訊操弄風險。

歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）對境內用戶數4500萬以上的網路平台設下最嚴格監管標準，包括須有效評估並採取措施以因應平台上資訊被操縱的風險。TikTok用戶數達到該法嚴管的「非常大型網路平台」（VLOP）標準。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）針對本案表示，歐盟必須保護民主免受任何形式的境外干涉，如今有嚴重跡象顯示外國行為者利用TikTok干預羅馬尼亞總統選舉，因此歐盟正在徹底調查TikTok是否未能解決這類風險，從而違反了「數位服務法」。

她說：「在歐盟，包括TikTok在內的所有線上平台都必須負起責任。」

羅馬尼亞11月24日總統大選首輪投票後，選前民調和知名度都低的極右翼獨立候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）意外進入決選，由於他的立場親俄羅斯，競選活動大量依靠TikTok影片宣傳，且獲得許多年輕人及海外僑民選票，使TikTok角色開始受質疑。

歐盟執委會在2日先對TikTok發出保全證據命令（retention order），保全範圍是自11月24日至明年3月底在該平台上的歐盟境內選舉相關資訊。這些資訊將納入歐盟本次調查案。

執委會表示，正式立案將使執委會有權力對TikTok採取暫時性措施。根據歐盟數位法，臨時措施包括在歐盟境內中止營運等懲罰手段。

歐盟執委會在2月針對TikTok是否對未成年人採取足夠保護措施立案調查，目前尚在進行；4月另對TikTok推出點數獎勵方案進行調查，因該平台承諾在歐盟境內移除該方案服務而在8月結案。（編輯：陳承功）1131217

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