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疑俄國干預 羅馬尼亞總統大選首輪投票結果無效

2024/12/7 12:07
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（中央社羅馬尼亞首都布加勒斯特6日綜合外電報導）由於俄羅斯被控干預正在進行的羅馬尼亞總統大選，羅馬尼亞憲法法院今天裁定第一輪投票結果無效，原應於本月8日結束的選舉流程將全部重頭來過。

路透社報導，羅馬尼亞總統大選第2輪投票原訂8日舉行，海外投票站已展開投票作業。在這輪投票中，原應由極右翼的親俄候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）與親歐盟的中間派領袖拉斯科尼（Elena Lasconi）對決。

法院在聲明中表示：「羅馬尼亞總統大選的選舉流程將全盤重來，政府將選定新的（投票）日期…以及必要程序的時間表。」

喬吉斯古的選前民調支持率僅有個位數，但在11月24日首輪投票中，得票率飆升至第一名，引發外界對選舉結果的質疑。

喬吉斯古認為，羅馬尼亞應停止支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。若他當選總統，羅馬尼亞可能一改過去的親西方政治立場，促使這個歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國更親近擁有強大民粹主義、親俄政治人物的中歐、東歐國家，例如匈牙利、斯洛伐克、奧地利等。

法院今天的裁定令羅馬尼亞陷入制度上的混亂。

分析人士指出，這項裁定恐削弱制度，並引發民眾上街抗議，最終仍將危及羅馬尼亞的親西方外交方針。

目前還不清楚喬吉斯古能否參加重新舉辦的大選。

俄羅斯否認干涉羅馬尼亞大選。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1131207

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喬吉斯古
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