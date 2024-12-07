南美集團與歐盟達成協定 惟法國可能試圖阻礙實施

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（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）經過25年的談判，南方共同市場和歐盟今天宣佈達成自由貿易協定，但仍缺少條約簽署和生效的重要步驟，其中法國是這一倡議的主要反對者，可能試圖阻礙實施。

南方共同市場（Mercosur）和歐盟今天宣布在烏拉圭舉行的南方共同市場峰會完成科技談判，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、南美集團其他領導人及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）都出席會議。

范德賴恩表示，今天對南方共同市場和歐洲來說都是個好日子，是雙邊創建共同未來的歷史性時刻，彼此應確保協定承諾的一切將有助於未來世代。

自由貿易協定規定降低雙邊貿易關稅和促進投資，利用南美和歐洲之間的貿易，成為在中國和美國之間日益兩極分化的世界加強這兩個地區的工具；預計川普（Donald Trump）明年1月就任美國總統後，美國將進入一個更強化保護主義的階段。

范德賴恩昨天在社群媒體X平台表示，此協定是世界上有史以來最大的貿易和投資夥伴關係，創造了一個擁有7億人口的市場。

法國政府則在它X帳戶上重申反對自由貿易協定的立場，稱目前還無法接受此協定。

由於農業生產者強烈抗議，法國一直反對南方共同市場和歐盟達成自由貿易協定，聲稱一旦協定生效將威脅數千個工作機會，因為它為南美集團的產品打開法國市場大門，而南方共同市場的農產品沒有達到法國農民所要求的相同環境和衛生品質標準。

與此同時，法國連鎖超市家樂福（Carrefour）兩週前宣佈將停止購買南方共同市場生產的肉類，但在公告產生負面影響後，打了退堂鼓。

巴西外交人士評估，如果自由貿易協定順利實施，將是魯拉政府的一次重要勝利。

2019年巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府成立之初，南美集團和歐盟曾宣佈達成協定，但在巴西與歐洲大國關係惡化情況下，審核最後階段被凍結，且當時巴西森林砍伐擴大和環境政策弱化，也增加歐盟抵制此協定。

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在經濟方面，預期南方共同市場和歐盟達成自由貿易協定將增加巴西進入歐洲市場的機會，尤其是大宗商品，同時向歐洲製藥業、汽車行業和服務業產品開放巴西市場，因此對一般消費者來說具有潛在收益，可以取得更便宜的進口產品。

巴西應用經濟研究所（Ipea）今年稍早發佈的一項研究指出，自由貿易協定可對巴西國內生產毛額（GDP）產生積極影響，2024年至2040年間，巴西GDP預計累計成長0.46%，相當於每年93億美元。（編輯：韋樞）1131207